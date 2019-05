Strana rómskej koalície stiahne svojho kandidáta v prospech P. Polláka

Naším prioritným cieľom je sústrediť rómske hlasy v prospech kandidáta, ktorý ma najväčšiu šancu uspieť v týchto voľbách, vyhlásil predseda SRK Gejza Adam.

Bratislava 14. mája (TASR) - Strana rómskej koalície (SRK) stiahne svojho jediného kandidáta na europoslanca v prospech Petra Polláka, ktorý kandiduje za OĽaNO. V utorok o tom informoval hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky s tým, že v sobotu (11. 5.) o tom rozhodlo predsedníctvo SRK.



"V súvislosti so silnejúcim extrémizmom a fašizmom cíti SRK zodpovednosť za výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Naším prioritným cieľom je sústrediť rómske hlasy v prospech kandidáta, ktorý ma najväčšiu šancu uspieť v týchto voľbách," vyhlásil predseda SRK Gejza Adam.



Svoje rozhodnutie SRK v najbližšom období oznámi Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán, rovnako pošle oznámenie aj predsedovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi. Petrovi Pollákovi oznámili predstavitelia SRK svoje rozhodnutie osobne. Ten si ich krok váži.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.