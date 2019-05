Strana zelených Slovenska podporuje EÚ na princípe rovnoprávnosti

Strana vníma pozitívne členstvo v EÚ, ktoré pomáha rozvoju krajiny.

Bratislava 6. mája (TASR) - Strana zelených Slovenska chápe Európsku úniu (EÚ) ako demokratickú štruktúru, v ktorej majú všetci členovia rovnaké práva. Povedal to v rozhovore pre TASR líder kandidátky strany vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Martin Čulen.



Strana vníma pozitívne členstvo v EÚ, ktoré pomáha rozvoju krajiny. "Vďaka členstvu stúpol hrubý domáci produkt Slovenska zo 45 percent európskeho priemeru na 90 percent. Ďalšími benefitmi sú možnosti prostredníctvom EP ovplyvňovať politický, ekonomický a kultúrny vývoj v Európe," tvrdí Čulen, ktorý by sa chcel v europarlamente venovať predovšetkým životnému prostrediu.



Podľa lídra straníckej kandidátky EÚ nepotrebuje reformy, ale potrebuje reagovať na vývoj podľa aktuálnych podmienok. "EÚ chápem ako demokratickú štruktúru, v ktorej majú všetci členovia rovnaké práva. Tvoriť akési jadra je proti týmto princípom," uviedol Čulen.



Ako ďalej doplnil, najväčší prínos Únie vidí v možnosti kooperácie s ďalšími krajinami vo väčšine oblastí. Strana zelených Slovenska vníma dlhodobo nízku volebnú účasť pri voľbách do EP. "Nízka účasť je dôsledkom nedostatočnej informovanosti občanov, ale i zlého načasovania volieb do EP," doplnil Čulen.