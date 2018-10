Stredoškoláci sa môžu uchádzať o bezplatný študijný pobyt v USA

Záujemcovia o bezplatný študijný pobyt v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX) sa môžu prihlásiť do 31. októbra.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Desať slovenských stredoškolákov bude mať možnosť školský rok 2019/2020 stráviť na strednej škole v USA. Záujemcovia o bezplatný študijný pobyt v rámci programu Future Leaders Exchange (FLEX) sa môžu prihlásiť do 31. októbra. TASR o tom informovala Jana Illešová z Veľvyslanectva USA na Slovensku.



"Program dáva študentom možnosť spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti, ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život," priblížila Illešová.



Letenku, štúdium, zdravotné poistenie aj prípravné školenie im zaplatí americká vláda, ktorá im zároveň bude mesačne prispievať na účasť na spoločenských aktivitách. Ubytovanie je zabezpečené v amerických hosťovských rodinách.



Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí občania narodení medzi 15. júlom 2001 a 15. júlom 2004, ktorí vedia komunikovať po anglicky, majú dobrý študijný priemer a za posledných päť rokov strávili v USA menej ako 90 dní. Musia byť tiež študentmi prvého alebo druhého ročníka strednej školy, alebo kvinty alebo sexty na osemročnom gymnáziu.



Následne prejdú výberovým konaním. "V semifinále sa študenti zúčastnia individuálneho pohovoru, podstúpia test angličtiny, vypracujú esej a následne vyplnia prihlášku, ktorú pošlú do pobočky American Councils v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vo výberovom konaní študenti majú preukázať svoju spôsobilosť zúčastniť sa ročného výmenného pobytu," opisuje Illešová.



Za 25 rokov existencie programu vycestovalo do USA viac ako 27.000 študentov stredných škôl. V školskom roku 2018/2019 študuje na stredných školách v USA vďaka FLEX-u celkovo 922 študentov. Na Slovensku ide o prvý ročník, celkovo FLEX funguje v 20 krajinách.