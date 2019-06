Strelec z diskotéky v Horovciach zostáva za mrežami

Po skutku Martin C. ušiel do lesa, polícia ho po rozsiahlej pátracej akcii po niekoľkých hodinách zadržala.

Trenčín 24. júna (TASR) – Martin C., ktorý v sobotu (22. 6.) zastrelil na diskotéke v obci Horovce v Púchovskom okrese jedného človeka a zranil ďalších dvoch, zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom na pondelkovom neverejnom zasadnutí Okresný súd v Trenčíne.



„Sudca obvineného vzal do väzby, a to z dôvodov takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Existuje dôvodná obava, že by obvinený mohol ujsť, alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestnému stíhaniu a takisto je tu dôvodná obava, že by pokračoval v trestnej činnosti,“ informoval hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.



Po skutku Martin C. ušiel do lesa, polícia ho po rozsiahlej pátracej akcii po niekoľkých hodinách zadržala. Policajný vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 25 rokov.