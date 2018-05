ŠTS v prípade D. Brtvu a P. Pachingera zatiaľ rozhodnúť nemôže

Spisový materiál sa ešte stále nachádza na Najvyššom súde SR.

Bratislava 2. mája (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zatiaľ v prípade Dávida Brtvu, ktorý bol koncom marca právoplatne odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na deväťročný trest odňatia slobody, rozhodnúť nemôže. Rovnako nemôže rozhodnúť ani o spoluobžalovanom a právoplatne odsúdenom v tejto kauze na sedemročný trest odňatia slobody Patrikovi Pachingerovi.



"Od oboch nám boli síce písomne doručené žiadosti o odklad výkonu trestu, ale nemôžeme konať bez spisového materiálu, ktorý sa stále nachádza na NS SR," uviedla pre TASR v stredu hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Spis má v tejto kauze niekoľko tisíc strán.



"Predsedníčka senátu Najvyššieho súdu 27. apríla zrušila príkaz na dodanie do výkonu trestu Patrika Pachingera a Dávida Brtvu z dôvodu zachovania ich základných ústavných práv, a to najmä práva na rozhodnutie o ich žiadostiach (žiadosť o odklad výkonu trestu, žiadosť o podmienečné prepustenie), o ktorých bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Pezinku," informovala zase v pondelok (30.4.) TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Hovorkyňa okrem toho dodala, že o prípadnom podmienečnom prepustení by mali rozhodovať súdy v mieste výkonu trestu.