OPIS VRAŽDY KUCIAKA PODĽA SÚDU: Obvinení si po čine pýtali ďalšie eurá

Uznesenie o vzatí do väzby Prečítajte si uznesenie súdu, ktoré detailne opisuje priebeh vražednej akcie tak, ako ho rekonštruovali vyšetrovatelia:

Bratislava 9. októbra (TASR) – Podrobný opis príprav, dohôd o odmene aj vykonania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prináša odôvodnenie rozhodnutia vziať štvoricu údajných páchateľov do väzby, ktoré v utorok zverejnil Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Vyplýva z neho, že údajná objednávateľka vraždy Alena Zs. popiera, že by mala na jej objednanie dôvod. TASR dokument získala na základe infozákona.Z textu je zrejmé, že obvinení si boli pozrieť dom Jána a Martiny viackrát. Alena Zs. im mala odovzdať mobilný telefón s fotografiou zavraždeného novinára aj s adresou jeho trvalého pobytu. Následne sa dohodli na odmene za tento skutok vo výške 70.000 eur, pričom časť z tejto sumy bola vo forme odpustenia dlhu.Pri vražde medzi sebou komunikovali mobilnými telefónmi, ktoré si kúpili za 80 eur. Po jej vykonaní odišiel údajný vrah Tomáš Sz. k futbalovému ihrisku, kde ho vyzdvihol Miroslav M. a spoločne išli za sprostredkovateľom Zoltánom A. Odmenu 50.000 eur si prevzali v 500-eurových bankovkách zabalených v servítke.Z dokumentu je tiež zrejmé, že v čase, keď už bola táto dvojnásobná vražda medializovaná, si dvaja z obvinených vypýtali od objednávateľa, ktorého nepoznali, ďalšiu doposiaľ nezistenú finančnú odmenu, ktorú aj dostali.Podľa ŠTS sa javí, že Alena Zs. pôsobila v prípade objednávky vraždy iba ako sprostredkovateľ a že na nájdenie osôb schopných túto vraždu vykonať bola najatá alebo splnomocnená inou osobou. Tá jej zároveň poskytla peniaze vyplatené vrahom ako odmenu za spáchanie skutku. Totožnosť pôvodného objednávateľa doteraz nebola jednoznačne zistená a potvrdená.V dokumente je tiež uvedené, že Alena Zs. je podľa vlastného vyjadrenia dobrovoľne nezamestnaná, nemá žiadny pravidelný trvalý príjem a sama pri výsluchu uviedla, že je nemajetná. Napriek tomu bola u nej počas domovej prehliadky nájdená finančná hotovosť 23.000 eur v 200-eurových bankovkách.Súčasne, ako sama uviedla, používa vozidlo značky Mercedes-Benz CLA, ktorý je napísaný na jej matku, a asi tri mesiace používa ďalšie motorové vozidlo značky Mercedes-Benz GLE Coupé, ktoré by mala mať požičané.konštatuje ŠTS, podľa ktorého existuje dôvodná obava, že v prípade ponechania na slobode by si Alena Zs. zabezpečovala prostriedky na svoj život a na život svojej rodiny páchaním trestnej činnosti.Samotná Alena Zs. označila počas výsluchu obvinenia z objednávky vraždy za absurdné. Má údajne pravidelný príjem, nič nespáchala, nemá prečo utekať a nemala žiaden dôvod si vraždu objednať.Sudca ŠTS poslal všetkých obvinených do väzby, aby nemohli utiecť, pokračovať v trestnej činnosti alebo ovplyvňovať svedkov na slobode. Okrem Zoltána A., ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť. Najvyšší súd SR ju zamietol. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie.Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Podľa prokurátora ÚŠP zavraždenie oboch mladých ľudí výstrelmi z pištole kalibru 9 mm, ku ktorému došlo 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači, má súvisieť s Kuciakovou prácou novinára.