Študenti sa pridali ku kritike ohľadom výberu prednostov kliník

Bratislava 21. februára (TASR) – Zástupcovia študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) sa pridali ku kritike zo strany rektora UK a dekanov slovenských lekárskych fakúlt. Tá sa týka rozhodnutia ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) o hodnotení spôsobilosti uchádzačov o výkon funkcie prednostov kliník. V spoločnom vyhlásení sa zástupcovia študentov ohradili, že takýto krok môže poviesť k výraznému poklesu kvality výučby medicíny, ako aj k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.



Vo vyhlásení zástupcovia študentov uviedli, že pri obsadzovaní kľúčových postov na klinikách univerzitných nemocníc je potrebné používať metódy a postupy, ktoré dokážu zhodnotiť kvalitu kandidátov čo najobjektívnejšie. "Každodenne sme svedkami toho, aké negatívne dôsledky môže mať vysoká miera subjektivity pri obsadzovaní kľúčových funkcií v rôznych oblastiach spoločenského života. Uplatňovanie podobných princípov na univerzitných klinikách môže predstavovať hazard so súčasným aj budúcim zdravím občanov Slovenskej republiky," zdôrazňujú.



Dekani spolu s novým rektorom UK v Bratislave Marekom Števčekom poslali ešte začiatkom februára šéfke rezortu otvorený list, v ktorom tvrdia, že implementácia zriaďovacej listiny do praxe môže na dlhé roky vážne narušiť činnosť kliník lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc nielen v oblasti pedagogickej, výskumnej a vývojovej činnosti, ale aj samotnú zdravotnú starostlivosť v univerzitných nemocniciach.



Zástupcovia študentov spolu s akademickou obcou poukázali na to, že v takomto režime podľa nich funguje drvivá väčšina univerzitných kliník významných svetových univerzít. "Považujeme za rozumné rešpektovať overené princípy z vyspelých európskych krajín so špičkovou úrovňou výučby medicíny a terapeutických postupov," stojí vo vyhlásení.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ministerka zdravotníctva sa opakovane stretla so zástupcami akademickej obce a snažila sa nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre obe strany, ktorého výsledkom budú fungujúce kliniky a dobre manažovaná nemocnica. "Od 1. februára sme sa preto rozhodli pristúpiť k zmene zriaďovacej listiny, na základe ktorej riaditelia nemocníc môžu efektívne kontrolovať a manažovať chod kliník, za ktoré sú zodpovední, pretože manažmenty nemocníc musia mať efektívny nástroj na ich riadenie," vysvetlila.



Podľa MZ SR je súčasne platná zriaďovacia listina od 1. februára oveľa ústretovejšia voči akademickej obci a sú v nej zakomponované pripomienky a podnety. "Uvedomujeme si nevyhnutnosť spolupráce lekárskych fakúlt ako vzdelávacích inštitúcií a nemocníc ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, preto ministerka zdravotníctva pristúpila ku kompromisnému riešeniu, ktoré si však vyžaduje rovnaký prístup na obidvoch stranách," uzavrela Eliášová.