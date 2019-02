Študentská rada vyhlásila esejistickú súťaž o problémoch vysokých škôl

Študenti sa môže do súťaže prihlásiť s esejou na jednu zo siedmich zverejnených tém. Ide o témy, ako študenti vnímajú kvalitu vysokých škôl a ako môžu k tejto kvalite prispieť.

Bratislava 28. februára (TASR) – Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyhlásila esejistickú súťaž, ktorá sa tematicky zameriava na problémy vysokých škôl. Informuje o tom ŠRVŠ na svojom profile na sociálnej sieti.



Študenti sa môže do súťaže prihlásiť s esejou na jednu zo siedmich zverejnených tém. Ide o témy, ako študenti vnímajú kvalitu vysokých škôl, čo je podľa nich kvalita vysokých škôl či ako môžu k tejto kvalite prispieť. ŠRVŠ ponúka aj témy, ako zastaviť odlev študentov do zahraničia, prečo sa oplatí ostať študovať na Slovensku, ako navrátiť dôveru v slovenské vysoké školstvo alebo čo je najväčším problémom slovenského vysokého školstva. Rozsah esejí by podľa ŠRVŠ mal mať maximálne 700 slov.



Autori najlepších prác budú pozvaní na Konvent akademických senátov, kde budú mať možnosť na pôde Národnej rady SR prezentovať svoj príspevok. Víťaz, ktorý vzíde z hlasovania účastníkov konventu, bude ocenený účasťou na medzinárodnej konferencii, zameranej na zabezpečovanie kvality, European Quality Assurance Forum, ktorá bude v novembri v Berlíne.



Súťažné príspevky môžu záujemcovia posielať na emailovú adresu konvent@srvs.sk do 12. marca. Do emailu je potrebné uviesť meno, študijný odbor, navštevovaný ročník a školu, na ktorej študujú.