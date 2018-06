Súd bude riešiť obžalovaných v kauze vraždy majiteľa pohrebníctva

Národná kriminálna agentúra obvinila štyri osoby z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.



Bratislava 12. júna (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) vytýčil na stredu (13.6.) odvolacie konanie - verejné zasadnutie v prípade úkladnej vraždy majiteľa pohrebníctva Jána H., ktorá sa odohrala už v roku 2014. Prípad v minulosti riešil Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS).



Národná kriminálna agentúra obvinila štyri osoby z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Jedného z nich viní aj za zločin porušovania domovej slobody. Organizátorom vraždy mala byť Miriam R. (26) a jej motívom majetkový prospech.



"Miriam mala so svojím úmyslom oboznámiť Ingrid H. (44). Tá mala, ako návodca, osloviť s návrhom Jána H. (54), ktorý v postavení objednávateľa mal za vykonanie vraždy vyplatiť 7 tisíc eur Jozefovi S. (43)," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.



K vražde malo dôjsť 5. apríla 2014 vo Zvolene. „Poškodený Ján H. sa vtedy nachádzal na prvom poschodí rodinného domu. Do miestnosti, kde práve bol, mal bez pozvania vojsť aj obvinený Jozef S. Zazneli tri výstrely, ktoré Jánovi H. spôsobili smrteľné poranenia hlavy a brucha. Jeho telo bolo nájdené až o dva dni neskôr (7.4.2014)," doplnil.



Obvineným hrozil trest odňatia slobody na 25 rokov alebo na doživotie. Sudca ŠTS vtedy vzal všetkých štyroch ľudí do väzby.