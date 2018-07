Súd bývalého architekta mesta Martin do väzby nezobral

Prokurátor navrhoval takzvanú kolúznu väzbu, aby nedošlo k ovplyvňovaniu svedkov. Podľa súdu však dôvody na väzobné stíhanie neboli. Do väzby senát súdu nezobral ani ďalšieho spoluobvineného.

Bratislava 3. júla (TASR) - Trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR v utorok na svojom verejnom zasadnutí nezobral bývalého hlavného architekta mesta Martin Róberta D. v korupčnej kauze do väzby. NS SR tak nevyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu prvostupňového súdu.



Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, prepustil vo štvrtok (28.6.) zo zadržania bývalého hlavného architekta mesta Martin R. D. Do väzby nezobral ani ďalšiu obvinenú osobu. TASR to vtedy potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Prokurátor ÚŠP podal voči rozhodnutiu sťažnosť.



Obaja muži sú vyšetrovateľom protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry obvinení zo zločinov prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Ako informoval minulý týždeň hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, vyšetrovateľ obvinil dve osoby a jednu firmu z korupcie a prania špinavých peňazí.