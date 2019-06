Súd rozhodol o zrušení pokuty pre VšZP vo výške 15.000 eur

Štátna VšZP v minulosti rozhodla, že si voči bývalým členom jej predstavenstva uplatní náhradu škody za chyby pri zmluvnom zabezpečovaní s poskytovateľmi zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.

Bratislava 28. júna (TASR) - Bratislavský krajský súd zrušil rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý uložil Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) pokutu vo výške 15.000 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa štátnej zdravotnej poisťovne Slávka Gáborová.



"Žaloba na preskúmanie rozhodnutia ÚDZS, ktorým uložil VšZP pokutu vo výške 15.000 eur, bola Krajským súdom Bratislava rozhodnutá tak, že napadnuté rozhodnutie ÚDZS bolo zrušené a vrátené ÚDZS na ďalšie konanie. Rozsudok Krajského súdu Bratislava v tejto veci je už právoplatný," uviedla.



Taktiež doplnila, že vo veci žaloby proti bývalým členom predstavenstva VšZP - Marcelovi Foraiovi, Miroslavovi Vaďurovi a Antónii Borovkovej, je VšZP pripravená vziať žalobu späť a žiadať vrátenie zaplatenej pokuty od ÚDZS vzhľadom na to, že rozhodnutie ÚDZS o uložení pokuty vo výške 15.000 eur bolo Krajským súdom Bratislava zrušené.



Štátna VšZP v minulosti rozhodla, že si voči bývalým členom jej predstavenstva uplatní náhradu škody za chyby pri zmluvnom zabezpečovaní s poskytovateľmi zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. ÚDZS v tejto veci prešetroval desiatky zmlúv, medzi nimi aj tie pre firmy tety bývalého šéfa VšZP Marcela Foraia. Zameral sa na to, ako štátna poisťovňa zmluvne zabezpečovala a vyplácala 40 poskytovateľov od januára 2005 do júna 2015.



"Predstavenstvo VšZP je o situácii informované, čaká sa na jeho rozhodnutie o späťvzatí žaloby," uzavrela Gáborová.