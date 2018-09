Súd s Ukrajincami za podplácanie futbalového zápasu bude v októbri

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v pondelok 24. septembra na ŠTS v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste so šiestimi Ukrajincami v korupčnej kauze.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku sa bude v druhej polovici októbra zaoberať šiestimi Ukrajincami, ktorí sa mali snažiť korupčne podplatiť futbalový zápas 2. slovenskej ligy. "Termín na schválenie dohody o vine a treste je naplánovaný na 17. októbra v Pezinku," uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v pondelok 24. septembra na ŠTS v Pezinku návrh na schválenie dohody o vine a treste so šiestimi Ukrajincami v korupčnej kauze, ktorá sa mala týkať nemenovaného futbalového zápasu.



"So šiestimi obvinenými osobami uzavrel prokurátor dohodu. Ide o Ihora L., Volodymyra M., Zinovyia L., Ihora B., Oleksandra P. a Róberta B. Sú to ukrajinskí štátni občania stíhaní za zločin športovej korupcie spáchaný formou spolupáchateľstva. Stíhaní sú za podplácanie hráčov futbalového družstva prostredníctvom inej osoby za to, aby títo hráči svojím účelovým správaním pri hre ovplyvnili priebeh a výsledok futbalového súťažného zápasu 2. ligy, ktorý sa mal uskutočniť v roku 2018," uviedla 25. septembra pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Oslovená osoba na sprostredkovanie vystupovala v postavení svedka-agenta. Pokiaľ by ŠTS dohodu schválil, bola by právoplatná a nebolo možné sa proti nej odvolať.