Súd zamietol žalobu Ludovika Energy voči MŽP v kauze Jahodná

Košice 17. mája (TASR) – Bratislavský krajský súd zamietol žalobu spoločnosti Ludovika Energy o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorou sa domáhala určenia prieskumného územia Kamenné v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach. Podľa súdu žaloba nie je dôvodná.



Súd potvrdil zamietavé stanovisko rezortu koncom marca. „Rozhodnutie sa stane právoplatné doručením, prípustná je kasačná sťažnosť do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



MŽP potvrdilo, že bolo oboznámené s rozhodnutím súdu a plne ho rešpektuje. „Zároveň to len podčiarkuje skutočnosť, že ministerstvo v celom procese postupovalo v zmysle platnej envirolegislatívy," uviedol rezort vo svojom stanovisku.



Dušan Obernauer z Ludovika Energy povedal, že vecou sa zaoberajú právnici spoločnosti. Firma približne desať rokov skúmala, aké sú zásoby uránu pri Košiciach, rezort jej povolenie nepredĺžil. Následne chcela na danom území skúmať takzvané vzácne zeminy aj nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy - rovnako neúspešne. Proti uránovému prieskumu i určeniu nových prieskumných území boli ochranári aj okolité samosprávy.



Podľa neho z predchádzajúcich prieskumov vyplynulo, že okrem uránu sa v oblasti nachádzajú aj vzácne kovy ako irídium, osmium či meď. „Bolo to považované za špekulácie. Neviem, kto by platil dvakrát za to isté. Vie sa, čo tam je. Popritom sa môže pri týchto prácach vyskytnúť znovu aj urán, ale to už bolo stanovené, takže by to už nešlo," povedal pre TASR. Najvyšší súd SR v novembri 2017 definitívne rozhodol o nepredĺžení platnosti uránového prieskumu v lokalite Čermeľ – Jahodná.



Obernauer hovorí, že o veľa prichádza aj mesto Košice. „Keby bolo napríklad 20-percentným spoluúčastníkom istej spoločnosti, ktorá by na základe toho všetkého mohla vzniknúť, malo by krásne príjmy. Takto to beží aj vo svete," dodal.



Magistrát na svojej webovej stránke uvádza, že dlhodobo bojuje proti tomu, aby sa na území mesta ťažil a spracovával urán. „Som rád, že aj vďaka tomuto rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave nedôjde k poškodeniu životného prostredia a okolie Jahodnej zostane aj naďalej obľúbeným miestom výletov pre Košičanov," reagoval na rozhodnutie súdu primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.



Ludovika Energy naďalej tvrdí, že v tomto prípade nejde o rádioaktívne suroviny.