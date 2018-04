Súd zrušil rozhodnutie RVR v kauze neudelenia výnimky pre Rádio Expres

Zákon, ktorý zaviedol povinnosť hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových hudobných diel, nadobudol účinnosť 1. apríla 2016.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave vo štvrtok na svojom pojednávaní zrušil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorým Rada neudelila Rádiu Expres výnimku z povinnosti vyhradiť podiel slovenských hudobných diel. TASR o tom informoval Igor Guttler z Rádia Expres.



„Expres požiadal Radu začiatkom roka 2016 o udelenie výnimky, keďže programové zameranie rádia nebolo schopné naplniť zákonom požadované kvóty slovenských hudobných diel bez podstatnej zmeny v dramaturgii rádia,“ uviedol Guttler.



Rada podľa jeho slov v roku 2016 takúto žiadosť zamietla. „KS zrušil rozhodnutie a vec vrátil na nové konanie, keďže Rada nepodložila svoje rozhodnutie argumentmi, pre ktoré by rádiu nevznikol nárok na udelenie výnimky z povinného podielu slovenských hudobných diel,“ uzavrel Guttler.



Zákon, ktorý zaviedol povinnosť hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových hudobných diel, nadobudol účinnosť 1. apríla 2016. V súčasnosti tak v komerčných rádiách musia tvoriť slovenské pesničky minimálne 25 percent všetkých odvysielaných skladieb za kalendárny mesiac. Do podielu sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 06.00 do 24.00 h.



O plošnú výnimku z kvót žiadalo v roku 2016 viacero rádií. Okrem Expresu ju RVR zamietla aj pre vysielateľov programových služieb Fun rádio, Európa 2 a Rádio Košice.