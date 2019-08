Sudkyňa Nora Halmová odmieta kontakt s Marianom K., N. Bödöra pozná

Halmová dodala, že sa spoločenským udalostiam, ktorých sa zúčastňoval Marian K., vyhýbala vzhľadom na to, že ho nepovažuje za slušného človeka.

Bratislava 2. augusta (TASR) – Sudkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Nora Halmová popiera komunikáciu s Marianom K., ale Norberta Bödöra pozná. Nikto ju v kauze zmeniek nekontaktoval. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Halmová odmieta, že by malo ísť o jej osobu v súvislosti s komunikáciou z Threemy medzi Marianom K. a nitrianskym podnikateľom Bödörom. „Nikto ma pri spomínanej kauze zmeniek nekontaktoval. Zásadne odmietam, že by som pre nich čokoľvek vybavovala, či im bola akokoľvek nápomocná,“ uviedla Halmová.



Dodáva, že možnosť ovplyvniť kauzu zmenky ani nemala vzhľadom na to, že od roku 2014 nie je sudkyňou krajského súdu, a aj keď na ňom bola, tak v správnom kolégiu.



„Absolútne odmietam informácie, že by som sa poznala s médiami spomínanou nitrianskou skupinou bödörovcov. Je pravdou, že pána Bödöra poznám, avšak už viac ako osem rokov nie sme v kontakte,“ spresnila. Rovnako odmieta kontakt s Marianom K., s ktorým sa pozná podľa jej slov jej bývalý manžel, s ktorým je však od roku 2012 rozvedená.



Halmová dodala, že sa spoločenským udalostiam, ktorých sa zúčastňoval Marian K., vyhýbala vzhľadom na to, že ho nepovažuje za slušného človeka.



Marian K. je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a obžalovaný v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Prepis komunikácie medzi ním a Bödörom je súčasťou zaistených dôkazov v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.