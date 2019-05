Súdna rada: Dôvody odmietnutia kandidatúry M. Kučeru nie sú známe

Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016.

Bratislava 9. mája (TASR) - Opakované odmietnutie našich kandidátov na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ sa vymyká bežnému štandardu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. Súdna rada podľa hovorkyne nedokáže jednoznačne dospieť k záveru, z akých konkrétnych dôvodov bol kandidát Michal Kučera odmietnutý. Správa poradného výboru EÚ totiž neobsahuje konkrétne detaily vypočúvania nášho kandidáta. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pripustil, že vláda SR bude zrejme trvať na nominácii Kučeru.



"K dôvodom odmietnutia kandidáta sa objektívne nedá vzhľadom na neverejnosť tohto procesu zaujať relevantné stanovisko. Nie je totiž možné jednoznačne dospieť k záveru, z akých konkrétnych dôvodov bol náš kandidát odmietnutý. Správa, ktorú poskytol Výbor 255, neobsahuje údaje, aké konkrétne problémy boli prejednávané pred výborom, aké otázky dostal kandidát a ako na ne reagoval," priblížila Müller s tým, že predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej bola zaslaná len správa na vedomie.



Či môže byť za odmietnutím Kučeru aj niečo iné, nie je možné podľa hovorkyne potvrdiť ani vyvrátiť. "Opakované odmietanie kandidátov Slovenskej republiky sa však vymyká bežnému štandardu, čo si všimli aj medzinárodné médiá. Poukazuje na to aj článok, venujúci sa tejto téme, ktorý vyšiel 4. apríla tohto roka v luxemburskom týždenníku Le Jeudi," pripomenula. V citovanom článku autorka popisuje dohady, podľa ktorých výbor trvá na tom, aby tento post obsadil bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. Ten sa o funkciu opakovane uchádzal, no Súdna rada ho výboru neodporučila.



Šéf rezortu spravodlivosti pripustil, že vláda zrejme bude trvať na Kučerovej nominácii. "Asi nebudeme vyvolávať nové voľby a vláda bude trvať na pánovi Kučerovi," avizoval nedávno minister. Celú záležitosť chce prerokovať s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD). "O ďalšom postupe s ním ešte Gábor Gál nediskutoval. Po porade s rezortom zahraničných vecí bude oznámený ďalší postup," vysvetlila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová. Lajčák ešte v marci povedal, že bude zisťovať, čo môže byť za odmietnutím ďalšieho slovenského kandidáta. Nie je podľa neho úplne normálne, že nám odmietli už štyroch kandidátov. Odmieta uveriť, že Slovensko nie je schopné ponúknuť kvalitného kandidáta.



Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Kučera bol v poradí štvrtým kandidátom. V Bruseli jeho kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. Rovnaký scenár postihol aj Kučerových predchodcov Máriu Patakyovú, Radoslava Procházku a Ivana Rumanu.