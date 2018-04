Na prihlásenie do hromadného výberu sudcov ostáva už len pár dní

Žiadosť spolu s požadovanými ďalšími dokladmi musia uchádzači zaslať najneskôr do 17. apríla 2018.

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková zverejnila výzvu, aby sa potenciálni uchádzači prihlásili do historicky druhého hromadného výberového konania na sudcov okresných súdov. Jednotlivé krajské súdy budú pre svoje obvody vyberať celkovo 95 kandidátov na funkciu sudcu.



„Už len pár dní ostáva uchádzačom o funkciu sudcu na niektorom z okresných súdov na to, aby predložili svoju žiadosť o zaradenie do hromadného výberového konania. Stihnúť to musia najneskôr do utorka 17. apríla 2018,“ pripomenula hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.



Žiadosť spolu s požadovanými ďalšími dokladmi musia uchádzači zaslať najneskôr do 17. apríla 2018 vrátane, a to na adresu toho krajského súdu, do obvodu ktorého sa prihlasujú, priblížila hovorkyňa rady. Žiadosť môžu doručiť aj osobne do podateľne, najneskôr však v posledný deň tejto lehoty. „Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa 17. apríla 2018 podá žiadosť na poštovú prepravu,“ doplnila Müller.



Druhé hromadné výberové konanie sa začne 4. júna tohto roku. Praženková žiadala od bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) zvýšenie počtu kandidátov, uspela však iba v prípade Bratislavského kraja. Inde budú súdy v jarnom termíne vyberať kandidátov na miesta, ktoré sa nepodarilo obsadiť v historicky prvom hromadnom výberovom konaní v novembri 2017. Zo 125 miest bolo obsadených len 36.



Po splnení všetkých predpokladov čaká uchádzačov testovanie v rámci ústnej i písomnej časti. Osobnostné predpoklady na výkon funkcie sudcu preverí psychológ. Výberové konanie sa začne 4. júna písomnou časťou pozostávajúcou z testu, prípadovej štúdie a prekladu z cudzieho jazyka. Pokračovať bude 5. júna, uchádzači si v tento deň budú musieť poradiť s písomným vypracovaním súdnych rozhodnutí. Nasledujúci deň (6.6.) uchádzači absolvujú psychologické posúdenie.



Vybraní kandidáti doplnia databázu, z ktorej sa majú operatívne obsadzovať uvoľnené sudcovské miesta. Nový systém hromadného výberu sudcov má riešiť problém, keď po zavedení previerok kandidátov trvá obsadenie sudcovského miesta až rok. Súdy musia na nové posily čakať dlhšie obdobie v nekompletnom obsadení.



Cieľom zmien, ktoré Žitňanská presadila vlani, je spružnenie a zefektívnenie obsadzovania voľných sudcovských miest, avšak i zvýšenie kvality sudcov vstupujúcich do justície. Predtým robili výber sudcov jednotlivé súdy samostatne.