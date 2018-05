Súdna rada: Podpredsedníčkou Najvyššieho súdu by mala ostať Urbancová

Jarmila Urbancová kandidovala ako jediná, z 15 prítomných členov Súdnej rady za ňu hlasovalo desať, päť sa zdržalo. Do funkcie ju musí ešte menovať prezident SR Andrej Kiska.

Bratislava 28. mája (TASR) – Jarmila Urbancová by mala byť aj ďalších päť rokov podpredsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR. Vo funkcii ju v pondelkovej tajnej voľbe potvrdila Súdna rada SR. Urbancová kandidovala ako jediná, z 15 prítomných členov Súdnej rady za ňu hlasovalo desať, päť sa zdržalo. Do funkcie ju musí ešte menovať prezident SR Andrej Kiska.



Do vedenia NS sa Urbancová dostala 7. júna 2013, päťročné funkčné obdobie jej uplynie začiatkom júna. Za kandidátku ju navrhla predsedníčka NS Daniela Švecová, okrem nej aj 28 sudcov a sudkýň NS a tiež sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III.



Urbancová uspela v roku 2013 vo voľbe Súdnej rady nad sudcom Petrom Paludom. Kým za neho hlasovali iba dvaja členovia rady, sudkyňa NS získala 14 hlasov a stala sa tak zástupkyňou vtedajšieho šéfa NS Štefana Harabina. Podpredsednícky post bol predtým tri roky neobsadený, keď skončilo neúspechom niekoľko pokusov o zvolenie nástupcu podpredsedníčky Švecovej, ktorej funkčné obdobie uplynulo 30. mája 2010.