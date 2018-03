Súdna rada odložila rozhodovanie o etike výrokov sudcu Š. Harabina

Dôvodom je, že člen komisie Martin Michalanský vypracoval vlastný návrh uznesenia, ktorý predložil na zasadnutí Súdnej rady.

Bratislava 26. marca (TASR) – Súdna rada ani na svojom marcovom zasadnutí nerozhodla o tom, či sudca Najvyššieho súdu (NS) Štefan Harabin porušil svojimi výrokmi pravidlá etického správania sa sudcu. Päťčlenná etická komisia zriadená pre tento prípad v decembri minulého roka už pripravila návrh uznesenia, Súdna rada však na pondelkovom zasadnutí o ňom napokon nehlasovala.



Dôvodom je, že člen komisie Martin Michalanský vypracoval vlastný návrh uznesenia, ktorý predložil na zasadnutí Súdnej rady. Rozhodovanie ohľadom Harabinových výrokov sa tak presunulo na aprílové zasadnutie Súdnej rady, do konania ktorého sa etická komisia s návrhom Michalanského oboznámi, prípadne zapracuje časti jeho návrhu do svojho uznesenia.



Súdna rada sa výrokmi sudcu NS zaoberá na návrh doterajšej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorá navrhla, aby bolo skonštatované, že Harabin porušil pravidlá etického správania sa sudcu vyplývajúce zo Zásad sudcovskej etiky. Ministerku k podaniu návrhu priviedol medializovaný incident z apríla 2017, keď sudca NS v jednom z bratislavských podnikov konzumoval alkoholické nápoje, pričom jeho prejavy boli natoľko hlučné, že musel byť upozornený personálom a pri odchode mu museli pomáhať.



Žitňanskej sa tiež nepozdávajú viaceré Harabinove verejné výroky. Prezidenta SR Andreja Kisku označil za "úplne bezvýznamného a maličkého kriminálnička". Uviedol o ňom i to, že "grázel Kiska je mimoriadne vážne bezpečnostné riziko pre Slovensko", ako aj to, že je "fašistický úžerník", ktorý "riadi Čižnára" (generálny prokurátor, pozn. TASR). Na adresu vtedajšieho premiéra Roberta Fica zase Harabin napríklad uviedol, že "Kiska a Fico sú praktizujúci fašisti na Slovensku".



Vyjadrenia Harabina považuje Žitňanská za absolútne nepatričné, a to predovšetkým, z titulu jeho postavenia ako sudcu NS. Ministerka si je vedomá, že predstavitelia štátu sú dennodenne podrobení kritike zo strany verejnosti a médií, avšak je toho názoru, že aj táto kritika by mala byť v určitých medziach a mali by byť isté hranice pri používaní pejoratívnych výrazov.



Súdna rada mala v pondelok na programe aj prerokovanie ďalšieho návrhu exministerky Žitňanskej, ktorý sa týka predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského a jeho vzťahu k známemu advokátovi Radomírovi Bžánovi. Ministerka v ňom žiadala posúdiť, či sa šéf bratislavského krajského súdu správal počas stretnutia s advokátom, z ktorého médiá zverejnili fotku, v súlade so sudcovskou etikou.



Členovia Súdnej rady sa v tejto súvislosti rozhodli zriadiť stálu päťčlennú etickú komisiu, ktorá bude posudzovať všetky podobné podania do budúcnosti. V prípade Sádovského zatiaľ nie je vypracovaný návrh uznesenia.