Štyrom okresným súdom stanovili maximálnu dĺžku konania

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti stanovilo štyrom vybraným okresným súdom, ako dlho môže trvať ich konanie. Pri rodinnoprávnej agende by nemali rozhodovať o konkrétnom spise dlhšie ako šesť mesiacov, v trestných veciach 12 mesiacov a v prípade civilných sporov bola primeraná dĺžka konania stanovená na 20 mesiacov. V stredu o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva Mária Kolíková.



Pilotný projekt Kolíková predstavila v rámci spoločnej tlačovej konferencie so zástupcami z Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), ktorí tento týždeň opäť pricestovali na Slovensko. Dĺžku konania nastavilo ministerstvo na okresných súdoch Bratislava I, Košice I, Banská Bystrica a Galanta. V prípade, že sa opatrenie osvedčí, ho chce rezort zaviesť od budúceho roka na všetkých súdoch.



„Vytvorili sme pre sudcu a jeho tím nástroj, aby mohol lepšie sledovať danú vec a aby ho aj systém upozorňoval, keď dĺžka konania presiahne primeraný čas,“ vysvetlila štátna tajomníčka. „Mal by to byť funkčný nástroj na to, aby sa dĺžka konaní skracovala, aby bola lepšie monitorovaná samotným sudcom a ten vedel prijať opatrenia,“ ozrejmila. Ani na pilotných súdoch teda dnes občania nemajú garanciu, že ich spor nepresiahne stanovený čas. V budúcnosti by podľa Kolíkovej jeho prekračovanie mohlo byť prepojené s vyvodením disciplinárnej zodpovednosti voči pomalému sudcovi.



Odborníci z medzinárodnej organizácie založenej Radou Európy sa aktuálne zaujímajú o to, ako chce Slovensko realizovať ich opatrenia, ktoré navrhli v rámci minuloročného auditu slovenského súdnictva. Diskutujú s členmi šiestich pracovných skupín, ktoré riešia témy novej súdnej mapy Slovenska, špecializácie slovenských sudcov, spravodlivého prerozdeľovania finančných a personálnych prostriedkov na súdy a aj novému inštitútu tzv. hosťujúceho sudcu. Podľa Kolíkovej má vyriešiť problém nekompletnosti mnohých slovenských súdov, ktorým dočasne vypadli sudcovia z dôvodu stáží, materských a rodičovských dovoleniek.



„Diskutujeme o tom, či nezaviesť na Slovensku inštitút hosťujúceho sudcu, ktorý by mal zabezpečiť, aby bol súd funkčný počas dočasných výpadkov sudcov,“ vysvetlila. Adeptov na hosťujúcich sudcov chce nájsť rezort na iných súdoch alebo z databázy kandidátov na sudcov, ktorí úspešne absolvovali výberové konania. Vedenie rezortu má podľa Kolíkovej ambíciu v tomto volebnom období inštitút aj legislatívne presadiť.



Čo sa týka novej súdnej mapy Slovenska a špecializácie sudcov a súdov, Kolíková vysvetlila, že ide o dlhodobý projekt presahujúci horizont tohto volebného obdobia. „Bez poctivej diskusie, kde by bol výsledok prijatý justíciou, by to nebolo dobré,“ vysvetlila. Rezort chce, aby do konca roka vznikol v pracovnej skupine materiál, ktorý sa stane predmetom širšej diskusie. Podľa Kolíkovej je zatiaľ zhoda v tom, že súčasný stav je neprijateľný a je nevyhnutná špecializácia, ktorá je dôležitá pre kvalitu a rýchlosť rozhodovania súdov.



Prezident CEPEJ Georg Stawa vysvetlil, že pred takouto súdnou reformou stojí celá Európa. V strednej Európe potom podľa neho pretrváva štruktúra súdov ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie, ktorú je načase zmeniť. „Slovensko aj Rakúsko musia riešiť problém, že majú množstvo malých súdov po celej krajine, ktoré sa musia spájať na účely zvyšovania kvality ich rozhodovania,“ objasnil s tým, že akékoľvek riešenie musí naplno využiť moderné informačné technológie. „Moderný prístup k spravodlivosti neznamená, že ide o budovu, na ktorú môžete zaklopať, ale pravdepodobne je to už niečo, čo si vybavíte prostredníctvom vášho mobilného telefónu,“ doplnil prezident CEPEJ.