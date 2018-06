Peniaze pre Gemerský Mlyn boli pripravené vopred, tvrdí obžalovaný

Prokuratúra podala obžalobu na členov výkonného výboru FNM Jozefa V. a Ľubomíra N. za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Bratislava 13. júna (TASR) - Milióny eur pre spoločnosť Gemerský Mlyn boli pripravené už týždeň predtým, ako mimosúdnu dohodu s touto spoločnosťou odobril v júli 2010 výkonný výbor Fondu národného majetku (FNM). Na pokračujúcom hlavnom pojednávaní na Okresnom súde Bratislava II to uviedol jeden z dvojice obžalovaných Jozef V.



Prokuratúra podala obžalobu na členov výkonného výboru FNM Jozefa V. a Ľubomíra N. za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Dvojica má byť zodpovedná, že FNM neoprávnene vyplatil spoločnosti Gemerský Mlyn v rámci mimosúdnej dohody takmer päť miliónov eur.



"Ja som odporúčal neschváliť túto dohodu, ani som za ňu nehlasoval. Výkonný výbor zasadal 20. júla 2010, ale už týždeň predtým bol nahlásený prevod finančných prostriedkov zo štátnej pokladnice. Neviem si teda predstaviť, že by som nepodpísal túto mimosúdnu dohodu, ak som vedel, čo všetko už predchádzalo tejto finančnej transakcii," ozrejmil Jozef V., ktorý podľa svojich slov musel dohodu podpísať z titulu svojej funkcie. Ľubomír N. bol zase podpredseda výboru.



Zároveň tvrdí, nominanti strany Smer-SD čakali do 30. júna 2010, keď prestalo byť najvyšším orgánom FNM prezídium a stal sa ním výkonný výbor. Ten neskôr odobril spornú mimosúdnu dohodu. "A výkonný výbor mali pod kontrolou nominanti Smeru-SD," konštatoval Jozef V., podľa ktorého nominanti tejto strany dohodu podporili. "Celá táto kauza išla mimo FNM a mimo mňa a pána Ľubomíra N.," zdôraznil.



Na stredajšom hlavnom pojednávaní sa čítali výpovede svedkov. Jediný osobne prítomný svedok však odmietol vypovedať. Vyhlásil, že je voči spoločnosti Gemerský Mlyn viazaný advokátskym tajomstvom.



Jeden zo svedkov v prokurátorom prečítanej výpovedi odpovedal na otázku, prečo sa spor s firmou Gemerský Mlyn riešil na zasadnutí výkonného výboru FNM v bode 'rôzne'. "Bol to bežný postup väčšinou vtedy, ak materiál nebol predložený na rokovanie včas," uviedol. Takúto prax potvrdil aj ďalší svedok, ktorého výpoveď prečítala obhajoba.



Ešte v máji 2018 na súde vypovedali členovia výkonného výboru FNM a zapisovateľka, ktorá bola prítomná na rokovaní, kde bola schválená mimosúdna dohoda medzi FNM a spoločnosťou Gemerský Mlyn. Podľa výpovedí svedkov mala byť predkladateľom príslušného materiálu právna sekcia. "Nadpis Gemerský Mlyn som registroval ako starú kauzu, ktorá sa tam tiahla niekoľko rokov," vypovedal jeden zo svedkov. O materiáli prebehla podľa nich diskusia, ktorá bola ukončená jeho schválením.



Z pojednávania vyplynulo, že mimosúdnu dohodu so spoločnosťou Gemerský Mlyn podpísali obaja obžalovaní. "Prípad bol prejednaný na Fonde národného majetku, výkonný výbor týchto dvoch pánov poveril ako štatutárov podpísaním dohody," vypovedal ďalší zo svedkov.



V prípade dokázania viny hrozí obžalovaným desať až 15 rokov za mrežami. Ďalšie pojednávanie by malo byť 17. júla.