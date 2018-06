Poslanec Stanislav M. neovláda prácu s pc, statusy údajne diktoval

Poslanec sa v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý zverejnil ako status na sociálnej sieti.

Pezinok 6. júna (TASR) - Poslanec NR SR Stanislav M. (ĽSNS), ktorý je obžalovaný z extrémizmu, má občas politicky nekorektný prejav, ale je férový. Na druhej strane prácu s počítačom neovláda, preto je ťažko predstaviteľné, že by na sociálnej sieti napísal nejaký status. Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku to počas druhého dňa pojednávania uviedol svedok obhajoby a poslanecký kolega Stanislava M. Milan Uhrík (ĽSNS).



"Stanislava M. poznám od roku 2015. Sme v neutrálnom vzťahu, stretávame sa najmä počas rokovaní NR SR. Nikdy som nepočul, že by sa o niekom vyjadroval na základe nejakej kolektívnej viny. Ak by to tak bolo, nie som v strane ja alebo nie je v strane on. Aj v NR SR neraz vyzdvihoval pozitívne prácu menšín," tvrdil Uhrík.



O vlaňajšom statuse, pre ktorý Stanislav M. čelí obžalobe, sa Uhrík podľa svojich slov dozvedel až od novinárov, ktorí ho žiadali o reakciu. "Moje prvé stanovisko bolo také, že Stanislav M. a Facebook, to nejde dokopy. Z hľadiska jeho schopnosti využitia počítačov a mobilov si nemyslím, že by bol schopný technicky niečo také na počítači napísať," povedal poslanec.



Na vtedajšie novinárske otázky o statuse, ktorého autor sa podľa obžaloby neprimerane hanlivo vyjadril na adresu prezidentom Andrejom Kiskom vyznamenaných osobností, Uhrík vtedy reagoval všeobecne. "Neviem, kto ten status zverejnil. Vyjadril som sa, že ak je niekto Žid a niekto o ňom povie, že je Žid, nepovažujem to za trestné, ale za konštatovanie pravdy. Tiež som povedal, že neviem o tom, že by príslušníci nejakej menšiny stáli mimo práva na kritiku. A novinárom som povedal, že tiež nesúhlasím s vyznamenaniami, ktoré Kiska udelil," zdôraznil Uhrík a zopakoval, že nevie, kto je autorom textu. "Na Facebooku sú desiatky až stovky stránok, ktoré majú naše stranícke logo. Ale tie založili zrejme naši sympatizanti. My ako strana ĽSNS nemáme oficiálnu stránku," deklaroval.



Dotknutá stránka, na ktorej sa status objavil, má názov Volá Hlas Gemera/ĽSNS. Svedok obžaloby Rudolf Steigauf, ktorý bol v roku 2017 právoplatne odsúdený na dva roky podmienečne za podnecovanie k obmedzovaniu práv, k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, potvrdil, že ju do roku 2013 resp. 2014 spravoval, a to na základe žiadosti obžalovaného Stanislava M. "Odvtedy ale nemám s touto stránkou nič spoločné. Mala slúžiť na prezentáciu názorov. Prebiehalo to tak, že Stanislav M. ma požiadal o zverejnenie textu a ja som to urobil. Nemám vedomosť, že by tam dávali príspevky aj iní ľudia," konštatoval. Stanislav M. potvrdil, že Steigauf povedal čistú pravdu a nič nezamlčal.



Znalec z odboru história Miloslav Szabó uistil, že pozná obsah dotknutého statusu. Na otázku prokurátora, či status má náznak odbornej diskusie, odvetil, že v žiadnom prípade. Negatívne odpovedal Szabó aj na otázku, či sa mu meno obžalovaného Stanislava M. spája s nejakou jeho odbornou činnosťou z dotknutej historickej problematiky. Obžalovaný reagoval, že znalec sa vyjadruje k právnym otázkam, ktoré mu neprináležia.



Ako svedok mal v stredu vypovedať aj šéf ĽSNS Marian Kotleba. Ospravedlnil sa však, keďže je v zahraničí. Popoludní bude vypovedať znalec z odboru IT.



Prokurátor ešte pri prednese obžaloby skonštatoval, že poslanec sa v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý zverejnil ako status na sociálnej sieti. V ňom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu. Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich domnelú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.



Obe strany v úvode uviedli, že nechcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a využil svoje právo nevypovedať. Obhajcovia deklarovali, že nesúhlasia s obžalobou, popierajú, že by obžalovaný skutok spáchal a skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nie je podľa nich trestným činom.



Pojednávanie bolo naplánované na tri dni. Posledný termín je stanovený na 14. júna.