Sťažnosti obvinených v prípade vraždy Kuciaka doručili na Najvyšší súd

Bratislava 4. októbra (TASR) - Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli vo štvrtok doručené na Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Alexandra Važanová.



"NS SR boli dnes predložené sťažnosti obvinených v trestnej veci Tomáš Sz. a spol. Predmetná vec napadla do senátu 4T. V zmysle Trestného poriadku o sťažnostiach rozhodne NS SR ako súd sťažnostný na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie,” uviedla Važanová.



Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie.



Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Podľa prokurátora ÚŠP zavraždenie oboch mladých ľudí výstrelmi z pištole kalibru 9 mm, ku ktorému došlo 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači, má súvisieť s Kuciakovou prácou novinára.