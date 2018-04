V prípade obžalovaného exriaditeľa VSS Romana M. vypovedal policajt

Ten sa osobne zúčastnil na prehliadke auta používaného obžalovaným a mal v ňom nájsť mikro SD kartu s utajovanými skutočnosťami.

Bratislava 4. apríla (TASR) – Výpoveďou svedka pokračuje v stredu na Okresnom súde (OS) Bratislava III hlavné pojednávanie v prípade bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby (VSS) Romana M.



Ako svedok vypovedal policajt, ktorý sa osobne zúčastnil na prehliadke auta používaného obžalovaným a mal v ňom nájsť mikro SD kartu s utajovanými skutočnosťami. Samotné konanie v tejto veci je však neverejné a o obsahu výpovede svedka informoval prítomných novinárov obžalovaný.



Podľa Romana M. si svedok viaceré okolnosti obhliadky auta nepamätal. Mal však uviesť, že SD kartu vo vozidle našiel. "To povedal, to bol fakt, ktorý bol aj zachytený na videozázname z prehliadky samotnej," skonštatoval obžalovaný. Svedok mal podľa neho spomenúť aj to, že sa mu počas obhliadky roztrhla rukavica. Je teda možné, že SD kartu chytil holými rukami, čo mal označiť za pochybenie.



Obžalovaný akúkoľvek vinu od začiatku odmieta. Tvrdí, že o SD karte nájdenej v jeho aute nič nevedel.



Súd v stredu v prípade už ukončil dokazovanie a pojednávanie odročil na 25. júna tohto roka, kedy by už vo veci mal padnúť rozsudok.



Polícia ukončila vyšetrovanie návrhom na podanie obžaloby ešte v apríli 2015. Podľa strážcov zákona mali v tom čase obvinení Roman M. a Katarína Svrčeková spáchať trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.



Podľa polície mali obvinení zbierať údaje obsahujúce skutočnosti utajované na ochranu záujmov Slovenskej republiky, označené stupňom utajenia "dôverné" alebo "vyhradené". Strážcovia zákona tvrdili, že dokumenty boli nájdené 22.6.2013 v Slávičom údolí v Bratislave v tlačenej textovej forme a zaznamenané aj na mikro SD karte pri prehliadke osobného motorového vozidla, ktoré používal Roman M.



Prípad Svrčekovej však nakoniec prerokúvali len ako priestupok. Podľa medializovaných informácií Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) konanie voči nej zastavil, nakoľko priestupok už bol premlčaný.



V prípade dokázania viny hrozí obžalovanému za prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti trest odňatia slobody až na jeden rok.



Bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Romana M. a Svrčekovú obvinili po tom, ako sa na verejnosť dostali dokumenty o možnom tunelovaní v službách v rokoch 2006 až 2010. Bývalí riaditelia služieb mali nakladať s majetkom služieb takým spôsobom, aby mali z toho osobný prospech.



Roman M. viedol VSS za vlády Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS). Za jeho pôsobenia sa začalo preverovanie podozrenia z tunelovania majetku tajných za prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD).