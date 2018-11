Výpoveďou znalca pokračoval proces v kauze vraždy dôchodcu

Súd v pondelok vypočul jedného z dvoch predvolaných znalcov, a to jedného za obidvoch preto, lebo obaja dospeli k rovnakému záveru znaleckého posudku.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Trojčlenný senát Okresného súdu Bratislava IV pokračoval v pondelok v hlavnom pojednávaní s dôchodcom Gejzom K., ktorý mal koncom januára tohto roku zastreliť svojho známeho, 75-ročného Milana I.



Súd v pondelok vypočul jedného z dvoch predvolaných znalcov, a to jedného za obidvoch preto, lebo obaja dospeli k rovnakému záveru znaleckého posudku. "Poškodený Milan I. mal štyri zranenia. Zistili sme, že boli spôsobené strelami. Tri z nich mali charakter strely a štvrtý bol výstrel, teda priestrel. Tri strely sa nachádzali vpredu a uviazli v tele a priestrel bol zase na chrbte. Poškodený mal na tele aj podliatiny. Dominantným bol priestrel srdca, čo nebolo zlučiteľné so životom," povedal okrem iného znalec.



Podľa jeho slov uvedené poranenia spôsobili masívne krvácanie. Jedna z rán prechádzala aj cez ľavé pľúca. "V teoretickej rovine, keby padol len jeden výstrel, spôsobilo by to už smrť poškodeného," povedal ďalej znalec. Na otázku prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave z akej vzdialenosti boli vedené strely, znalec odpovedal: "Išlo o kontaktnú a veľmi blízku vzdialenosť - približne niekoľko centimetrov." Podľa slov znalca s istou mierou pravdepodobnosti je možné určiť poradie strelných rán. "Vzhľadom na poranenie srdca bolo vylúčené, že by poškodeného zachránil rýchly zásah lekárov RZP. Aj keby došlo k takémuto poraneniu na operačnom stole, bola by záchrana nemožná," uviedol znalec. "Nedá sa vylúčiť, že by strelné poranenia vznikli až po zápase obete a obžalovaného," odpovedal na otázku obhajcu obžalovaného znalec.



Tento znalec vypracoval aj posudok na obžalovaného. Podľa neho obžalovaný mal rovnako podliatiny a iné poranenia tela. Charakter poranení bol nešpecifický. Najvýraznejším poranením u obžalovaného Gejzu K. bola rozsiahla podliatina v sedacej časti," povedal.



Po výpovedi znalca a prečítaní výpovedí viacerých svedkov predsedníčka senátu Okresného súdu Bratislava IV hlavné pojednávanie odročila na 3. decembra. Vtedy by mali vypovedať ďalší dvaja znalci - kriminalisti. Zároveň by malo dôjsť k prednesu záverečných rečí. Následne 14. decembra by mal v tejto kauze padnúť rozsudok.



Súd v kauze naposledy 17. októbra vypočul dvoch svedkov a jedného znalca. Prípad dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave a proces sa začal začiatkom septembra.



"Žiaden úmysel spôsobiť smrť pána Milana I. som nemal a ani som nemal úmysel ublížiť mu na zdraví. Bola tma a ja som nevedel, kto na mňa zaútočil," povedal v septembri na úvod procesu obžalovaný Gejza K., ktorý odmietol uzatvoriť dohodu o vine a treste.



"Môj klient nepopiera, že použil zbraň, ale išlo o bezprostredné ohrozenie. Vzhľadom na to, že sa na chodbe zhaslo svetlo, určite nechcel zastreliť poškodeného Milana I.," uviedol vtedy obhajca obžalovaného Alexander Filo.



Polícia obvinila koncom januára 68-ročného muža, ktorý mal 25. januára spáchať približne o 22.00 hodine vraždu v jednom z bytových domov na Ulici Milana Marečka v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Obvinený Gejza K. z Bratislavy, ktorý je v súčasnosti vo väzbe, mal uvedenými viacerými strelami spôsobiť smrteľné zranenie uvedenému 75-ročnému mužovi. Pištoľ kalibra 9 mm mal v legálnej držbe. Zastrelený bol v čase incidentu v štádiu miernej opitosti, k čomu dospela pitva a znalci. V inkriminovaný večer popíjal aj obžalovaný.