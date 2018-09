KONTROLÓRI: Pomôcky zakúpené cez zľavový klub môžu ohroziť zdravie

Ide napríklad o načúvací prístroj, roztok do ucha na obnovenie sluchu, dekompresno–magnetický pás na chrbticu či biomagnetické vložky do topánok.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v rámci dohľadu nad trhom so zdravotníckymi pomôckami varuje pred inzerovanými výrobkami, ktoré vyzerajú ako zdravotnícke pomôcky. Ide napríklad o načúvací prístroj, roztok do ucha na obnovenie sluchu, dekompresno–magnetický pás na chrbticu či biomagnetické vložky do topánok.



"Inzeráty vychádzajú v printových médiách a výrobky ponúkajú prostredníctvom zľavového klubu. Takéto inzeráty obsahujú nepravdivé a zavádzajúce informácie o vlastnostiach výrobkov, pričom sa odvolávajú na neznáme alebo neexistujúce osoby – na profesorov, objaviteľov či lekárov," upozornili odborníci.



V prípade zľavového klubu ide o zásielkový predaj telefonicky objednaných výrobkov neznámeho pôvodu, kde nie je možné zistiť výrobcu, splnomocnenca, dovozcu alebo distribútora a ani žiadne ďalšie informácie o skutočných vlastnostiach a pôvode výrobkov.



Keďže použitím takýchto výrobkov môže dôjsť k poškodeniu alebo ohrozeniu zdravia používateľa, ŠÚKL varuje občanov pred nákupom zdravotníckych pomôcok neznámeho pôvodu. "Pred kúpou zdravotníckych pomôcok odporúčame občanom si overiť, či daná pomôcka spĺňa požiadavky, ako registrácia v Európskej únii, slovenské označenie výrobku, slovenský návod na použitie, správne označenie CE," uvádza štátny ústav. V prípadne pochybností možno tiež ŠÚKL priamo kontaktovať.