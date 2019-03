Súkromné zdravotné poisťovne: Rezort zdravotníctva treba dofinancovať

Dôvodom majú byť viaceré legislatívne zmeny, dovolenkové poukazy či historicky najnižšia sadzba za poistencov štátu na úrovni 3,2 percenta.

Bratislava 6. marca (TASR) – Obe súkromné zdravotné poisťovne hovoria o nutnosti dofinancovania rezortu zdravotníctva na tento rok. Dôvodom majú byť viaceré legislatívne zmeny, dovolenkové poukazy či historicky najnižšia sadzba za poistencov štátu na úrovni 3,2 percenta. Na problém poukázala aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej plánuje otvoriť otázku dofinancovania zdravotníckeho sektora s rezortom financií na najbližších rokovaniach.



Asociácia nemocníc v nadväznosti na rokovania so zdravotnými poisťovňami upozornila, že v štátnom rozpočte "pravdepodobne nie je k dispozícii dostatok finančných zdrojov" na pokrytie dopadu sociálneho balíčka od 1. mája 2019 a nárokov na pokrytie príspevkov na rekreáciu zamestnancom, ktorí sú v ANS združení. "Nedofinancovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia vytvára riziko ohrozenia sociálneho zmieru v zdravotníctve," uviedol riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík.



PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský sa pre TASR vyjadril, že každoročne podhodnotený rozpočet zdravotníctva je dôkazom, že rezort zdravotníctva nie je vládnou prioritou. "Namiesto odborných rozhodnutí v ňom prevládajú tie politické. Už po dvoch mesiacoch roka 2019 je jasné, že dofinancovanie bude nevyhnutné aj v tomto roku, pokiaľ majú byť aspoň čiastočne uspokojené požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Typickým príkladom katastrofálneho vplyvu politiky na sektor zdravotníctva sú tzv. dovolenkové preukazy, ktoré ruinujú už beztak krehké rozpočty zdravotníckych zariadení," mieni.



Union zdravotná poisťovňa považuje za "nevyhnutné" dofinancovanie systému zdravotného poistenia. "Ukazuje sa, že samotné rozpočtové odhady neboli reálne a neobsahovali všetky potrebné nárasty a ani neodrážajú realitu požiadaviek poskytovateľov. Mnohé požiadavky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj legislatívne zmeny, neboli zahrnuté, prípadne boli, ale v nedostatočnej výške, v rozpočte, v časti verejného zdravotného poistenia na rok 2019," zdôraznil pre TASR hovorca zdravotnej poisťovne Union Matej Neumann.



Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) v súčasnosti zostavujú rozpočet, ktorého schválenie očakáva štátna poisťovňa do konca marca 2019. "Z aktuálneho vývoja prípravy plánu vyplýva, že nie všetky požiadavky, ktoré na nás budú kladené, ako aj potreby sektora, budú môcť byť v roku 2019 aj naplnené. VšZP bude pri príprave plánu postupovať v zmysle platnej legislatívy a v úzkej súčinnosti so svojím akcionárom, MZ SR. Výdavky budú vychádzať zo zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky, určených MZ SR," povedala pre TASR hovorkyňa VšZP Jana Martanovičová.



Súkromné zdravotné poisťovne tiež tvrdia, že historicky najnižšia sadzba za poistencov štátu zásadne ovplyvnila disponibilné príjmy. Výška dofinancovania bude podľa nich závislá aj od prichádzajúcich dodatočných požiadaviek, ktoré stále priebežne vznikajú.