R. Sulík: Zafixovanie dôchodku v ústave je mimoriadne nebezpečné

Bratislava 17. októbra (TASR) - Návrh novely Ústavy SR na zastropovanie veku odchodu do dôchodku z dielne koaličných poslancov Smeru-SD je podľa predsedu opozičnej SaS Richarda Sulíka škodlivý. Liberáli tak podľa jeho slov za takýto návrh v parlamente nezahlasujú.



"Zafixovať v ústave dôchodkový vek je mimoriadne nebezpečná vec, lebo sa môže stať, že najbližších 50 rokov nebude možné ústavu v tomto bode zmeniť a že to rozvráti verejné financie alebo výrazne zvýši mieru zadlženia," zdôraznil Sulík na stredajšej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Alebo môže podľa jeho slov dôjsť k tretej možnosti, a tá je najpravdepodobnejšia, že bude výška dôchodku v pomere k mzdám klesať.



Pripomenul pritom, že počas druhej vlády Roberta Fica (Smer-SD) prišli sami poslanci vládneho Smeru-SD s návrhom, aby rástol dôchodkový vek v závislosti od toho, ako dlho ľudia žijú. "Tento návrh je spravený celkom dobre, na Smer až neobvykle dobre," zhodnotil Sulík. Dôchodkový vek tak podľa Sulíka bude rásť len vtedy, ak bude rásť vek dožitia ľudí.



Momentálne sa však v parlamente nachádza v druhom čítaní návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov pre mužov aj ženy, ktorý predložili poslanci Smeru-SD. Podľa predsedu SaS je to populistický návrh, Slovensko podľa neho potrebuje rozumný mechanizmus.



SaS preto na aktuálnu schôdzu parlamentu predložila vlastný návrh novely zákona o sociálnom poistení. V nej chcú liberáli ľuďom umožniť skorší odchod do predčasného dôchodku. Poslanci navrhujú upraviť definíciu nároku na predčasný starobný dôchodok, ako aj upraviť obdobie, kedy môže Sociálna poisťovňa na základe žiadosti sporiteľa zadať pokyn na vydanie certifikátu o sume na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.



"Podľa platnej legislatívy je dôchodkový vek naviazaný na očakávanú dĺžku života, pričom predčasný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového vek," priblížili predkladatelia. Navrhujú však, aby každý sporiteľ, ktorý splní zákonné podmienky, mal nárok na priznanie predčasného dôchodku už od veku 60 rokov, pri adekvátnom znížení výšky dôchodku.