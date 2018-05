Sumy na prezidentskú kampaň Andreja Kisku nesedia s vyúčtovaním

Prezidentská kancelária uviedla, že hľadá potrebné doklady v archíve spoločnosti KTAG a situáciu bude komentovať podrobnejšie, ak ich nájde.

Bratislava 24. mája (TASR) - Sumy, ktoré firma prezidenta Andreja Kisku vyplatila za jeho kampaň, nesedia s jeho vyúčtovaním. Vo večernej spravodajskej relácii to uviedla televízia Markíza. Podľa dokumentov, ktoré má k dispozícii, zaplatil prezident za kampaň viac než deklaroval.



Kiska uviedol, že v kampani v prvom a druhom kole minul približne 251.000 eur. Faktúry, ktoré má televízia k dispozícii, sú spolu na vyše 268.000 eur, čo predstavuje rozdiel približne 17.000 eur. To by znamenalo prekročenie povoleného finančného limitu.



Vo faktúrach sú aj dve za prieskum verejnej mienky, ktoré podľa prezidentskej kancelárie nemuseli byť započítané. V takom prípade by náklady na kampaň boli 259.000 eur, teda rozdiel oproti deklarovanej sume by bol približne 8000 eur.



Prezidentská kancelária uviedla, že hľadá potrebné doklady v archíve spoločnosti KTAG a situáciu bude komentovať podrobnejšie, ak ich nájde. Ministerstvo financií (MF) v roku 2014 podľa hovorcu prezidenta Romana Krpelana kontrolovalo kampane všetkých prezidentských kandidátov a skonštatovalo, že Andrej Kiska neporušil zákon.



Podľa rezortu MF jednotlivé faktúry kontrolovať nemohlo, pretože ich nemá. "Jednotliví kandidáti na prezidenta nemajú zo zákona povinnosť posielať MF faktúry súvisiace s výdavkami na propagáciu v prezidentskej kampani,” uviedlo pre TV Markíza ministerstvo.