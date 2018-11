Štatistický úrad vysvetlil, ako bude zverejňovať výsledky volieb

Definitívne výsledky budú zverejnené po oficiálnom potvrdení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Historicky prvýkrát budú výsledky volieb primátora Bratislavy a Košíc zobrazované priebežne v pravidelných intervaloch. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek.



"Podľa pribúdajúcich výsledkov z jednotlivých okrskov bude v približne desaťminútových intervaloch zverejňované priebežné poradie kandidátov na primátorov v Bratislave a Košiciach," vysvetlil Ballek. Výsledky v Bratislave sa budú celkovo spočítavať v 401 okrskoch a v Košiciach pôjde o 199 okrskov.



Na spracovanie výsledkov použije ŠÚ SR integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Ostatné obce okrem Bratislavy a Košíc zverejnia priebežné výsledky až po potvrdení jednotlivých volebných zápisníc okresnou volebnou komisiou. "Priebežný výsledok za mesto alebo obec sa teda zverejní jednorazovo, dostupný údaj bude víťazný primátor alebo starosta," vysvetlila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. V prípade priebežných výsledkov zvolených poslancov sa bude uvádzať len ich počet a politická príslušnosť. "Mená zvolených poslancov budú dostupné až v definitívnych výsledkoch, ktoré sa očakávajú v nedeľu (11. 11.) popoludní. Ide však len o obce, ktoré sa komplexne zapojili do nášho informačného systému. V ostatných obciach sa výsledky zvolených poslancov zverejnia v priebehu niekoľkých dní," doplnila Morháčová.



Definitívne výsledky budú zverejnené po oficiálnom potvrdení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra.



Ballek zároveň zdôraznil, že ŠÚ SR zabezpečuje sumarizáciu výsledkov, nie spočítavanie hlasov. "To je povinnosť volebných komisií. Práca ľudí ŠÚ SR sa začína až po uzatvorení volebných miestností a doručení prvej zápisnice - teda dokumentu, ktorý obsahuje už prvé výsledky hlasovania," vysvetlil s tým, že volebné miestnosti budú v týchto voľbách otvorené o dve hodiny dlhšie, teda do 22. hodiny.



Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk. Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov.