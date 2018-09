Súťaž Florence roka 2018 hľadá najlepšiu budúcu zdravotnú sestru

Do aktuálneho ročníka sa môžu zapojiť študentky a študenti tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku.

Bratislava 25. septembra (TASR) – Už po tretíkrát bude sieť nemocníc Svet zdravia hľadať najlepšiu "budúcu sestru", ktorá získa titul Florence roka 2018 a finančnú odmenu 3000 eur. Do aktuálneho ročníka sa môžu zapojiť študentky a študenti tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku. TASR o tom informovala špecialistka pre komunikáciu zo spoločnosti Svet zdravia Jana Fedáková.



"Budúcim sestrám sa tak naskytne príležitosť preveriť si schopnosti a zmerať si sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť poznatky o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach," priblížila.



Finalisti súťaže si budú môcť skúsiť svoje zručnosti v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Zároveň im bude ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.florenceroka.sk a trvať bude do 9. októbra.



Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820–1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.