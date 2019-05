Švecová: Zjednocovanie súdnych rozhodnutí je kľúčovou činnosťou NS SR

Za veľmi dôležitý inštitút považuje Švecová efektívne disciplinárne mechanizmy.

Bratislava 27. mája (TASR) - Zjednocovanie súdnych rozhodnutí je kľúčovou činnosťou Najvyššieho súdu (NS) SR. Vyhlásila to jeho predsedníčka Daniela Švecová. Úloha najvyšších súdov v tejto činnosti je podľa nej jednou z tém programu konferencie predsedov najvyšších súdov strednej a východnej Európy. Podujatie sa začalo v pondelok v Bratislave. Odborníci sa majú zaoberať aj témami disciplinárnych konaní či zrozumiteľnosti súdnych rozhodnutí.



"Občan má právo na to, aby rovnaké problémy súd vyriešil rovnakým spôsobom, niekedy k tomu bohužiaľ nedochádza. A tu je na mieste najvyšší súd, aby zjednocoval rozdielne rozhodnutia," uviedla Švecová na pondelkovom tlačovom brífingu. "Je to pre nás veľmi významné stretnutie, vytvára sa priestor na výmenu skúseností," doplnila. Predsedovia najvyšších súdov sa podľa nej budú zaoberať otázkami ľudských práv, efektívnych disciplinárnych mechanizmov, ako aj zrozumiteľnosti súdnych rozhodnutí.



Za veľmi dôležitý inštitút považuje Švecová efektívne disciplinárne mechanizmy. Disciplinárne konanie vníma ako prostriedok na očistenie sudcovského stavu od prípadných "nešvárov". Osoba sudcu musí byť podľa nej vysoko odborne spôsobilá, ako aj morálne čistá a má dodržiavať etické pravidlá vydané Súdnou radou SR. "Tieto pravidlá bližšie konkretizujú správanie sudcu nielen počas jeho pracovného pôsobenia, ale aj v jeho súkromnom živote," doplnila. Pokiaľ ich nedodržiava, má dôjsť podľa Švecovej k postihu v rámci disciplinárneho konania.



Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) je problém nájsť dostatočný počet kandidátov na členov disciplinárnych senátov. "Z radov sudcov aj odbornej verejnosti nie je veľký záujem. Nie je to lukratívny post, ani z hľadiska činnosti a ani ohodnotenia," vyhlásil s tým, že do týchto funkcií by chcel rezort zapojiť emeritných sudcov. Švecová v tejto súvislosti vníma podľa vlastných slov veľmi negatívne rýchlosť disciplinárnych konaní, ktorá je nedostatočná.



Súdne rozhodnutia by mali byť zrozumiteľné a dobre odôvodnené na všetkých úrovniach súdov, tvrdí podpredsedníčka NS Jarmila Urbancová. "Stretávame sa stále s rozhodnutiami, ktoré nepovažujeme za dobre opísané," uviedla. Nestačí podľa nej len opísať skutkový stav a odcitovanie právnych predpisov. "V rozhodnutí sa musí prejaviť aj myšlienkový pochod sudcu, čo ho viedlo k danému rozhodnutiu," doplnila s tým, že NS považoval za potrebné zaradiť túto tému do programu konferencie. Urbancová očakáva, že táto otázka bude podnetom aj pre Justičnú akadémiu, ktorá organizuje semináre pre budúcich sudcov, čakateľov, ale aj sudcov. "Nie je jednoduché vydať dobre odôvodnené rozhodnutie, aby mu rozumel každý. Závisí to od toho, kto pozná skutkovú stránku, kto je ako informovaný o právnych predpisoch. Domnievam sa, že rozhodnutie by malo byť odôvodnené tak, aby mu rozumela aj určitá laická verejnosť," uzavrela.