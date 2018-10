Veterinárna správa zisťuje, či boli infikované jahody dovezené do SR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR pri mrazených poľských jahodách infikovaných infekčnou hepatitídou stále čaká na oznámenie cez výstražný systém Európskej únie (EÚ). Uviedla to pre TASR Paulína Kojnok z Kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR.spresnila Kojnok.Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daše Račkovej ÚVZ SR zatiaľ nedostal z Národného kontaktného bodu pre RASFF (rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá) žiadnu informáciu o tom, že by boli inkriminované potraviny distribuované aj do zariadení spoločného stravovania, ktorých kontrola spadá pod ÚVZ SR.doplnila Račková.Švédski a rakúski odborníci dospeli genetickým skúmaním vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu A v oboch krajinách k záveru, že zdrojom infekčného ochorenia v oboch štátoch boli dovezené mrazené jahody z Poľska. Informáciu, ktorú priniesol odborný časopis Eurosurveillance, sprostredkovala v utorok (16. 10.) tlačová agentúra APA. Podľa nej sa pravdepodobne infikované produkty z Poľska mohli dostať cez dva veľkoobchody aj na Slovensko.Vo Švédsku zaznamenali do 9. októbra 20 prípadov vírusového zápalu pečene typu A, pričom 17 z nich potvrdili laboratórne testy. Najmenej desiati z týchto pacientov konzumovali zmrazené jahody z Poľska. V Rakúsku zaznamenali od júla 14 takýchto prípadov.Vírusy spôsobujúce ochorenia vo Švédsku i v Rakúsku boli identické, konštatovali experti. V Rakúsku napríklad zistili, že vo ôsmich prípadoch pacienti konzumovali ryžu s jahodami s ingredienciami dovezenými istou veľkoobchodnou spoločnosťou z Poľska. Medzi odberateľmi tohto tovaru figurovali popri 13 iných rakúskych veľkoobchodoch, dvoch nemocničných kuchyniach v alpskej republike, výrobcovi jedál z Talianska aj dva veľkoobchody zo Slovenska. Názvy týchto firiem rakúska agentúra neuviedla.