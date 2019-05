Systém Monse má pomôcť rodinám osamelo žijúcich seniorov

V prípade odchýlok v správaní monitorovaného seniora dokáže systém upovedomiť príbuzných.

Bratislava 14. mája (TASR) - Umožniť osamelo žijúcim seniorom žiť vo svojom domácom prostredí a na druhej strane poskytnúť ich rodinným príslušníkom informáciu o tom, že sú v poriadku, bez toho, aby sa zasahovalo do ich súkromia. To je cieľom systému Monse, ktorý v utorok predstavil generálny riaditeľ spoločnosti Aliter Technologies Peter Dostál, ktorá stojí za jeho vznikom.



Dostál uviedol, že myšlienka vytvoriť takýto systém vznikla zhruba pred troma rokmi z dôvodu, že mal často strach o svoju mamu, ktorá žije v byte sama. Skladá sa z viacerých pohybových senzorov, ktoré sa nachádzajú v byte a zbierajú informácie o pohybe seniora. Ako uviedol Dostál, vytvorené sú dva typy senzorov. Prvé sú určené pre domácnosti, kde sa nachádzajú aj zvieratá, druhé sú tie, kde domáci miláčikovia nie sú.



V prípade odchýlok v správaní monitorovaného seniora dokáže systém upovedomiť príbuzných. "Súčasťou systému sú okrem bezdrôtových pohybových senzorov aj SOS tlačidlá, prípadne GPS tracker pre zistenie polohy sledovaného človeka," uviedol Dostál. Práve tento systém mu podľa jeho ďalších slov dáva možnosť vyslať SOS signál.



Rodina seniora bude dostávať notifikácie prostredníctvom SMS alebo emailu o tom, že sa deje niečo výnimočné. Podľa Dostála ide napríklad o to, že senzory zaznamenali v noci veľkú aktivitu alebo že senior je už dve hodiny zatvorený v kúpeľni.



Spoločnosť plánuje v nasledujúcich dňoch zaviesť testovaciu prevádzku v 50 bytoch. Podľa Dostála v súčasnosti hľadajú záujemcov. Monse by mal byť dostupný pre užívateľov od jesene.