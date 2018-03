T. Drucker: Na dôveryhodnosť T. Gašpara nemám zatiaľ vytvorený názor

Na otázku, prečo má verejnosť veriť, že práve Drucker je garanciou vyšetrenia všetkých zistení Jána Kuciaka vrátane jeho vraždy, minister odvetil, že sa vie oprieť iba o svoje meno a doterajšiu prácu.

Bratislava 24. marca (TASR) - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemá zatiaľ vytvorený názor, do akej miery sú pre neho dôveryhodní policajný prezident Tibor Gašpar či štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková (nominantka Smeru-SD). Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že sa s nimi musí najskôr osobne konfrontovať.



Drucker zároveň poukázal na viaceré pozitívne policajné štatistiky. "Ale aby som sa mohol vyjadriť, musím sa detailne oboznámiť so situáciou. Nemám v súčasnosti na to vytvorený názor," zdôraznil. Rozumie však tlaku na Gašparovo odvolanie. "Ten tlak nie je vôbec príjemný. Ale ak mám byť nestranný a zodpovedný za svoje konanie, tak vo všetkej úcte podľahnúť týmto tlakom má svoje konzekvencie. Nemôžem vytvoriť situáciu, aby sa hovorilo, že ak sa vytvorí tlak, Drucker sa bude podľa toho správať. Nie som pripravený demonštrovať symboly," vysvetlil.



Zároveň naznačil že verdikt ohľadom Gašpara do týždňa zrejme nepadne. Vylúčil však, že by mu mohli koaliční lídri nadiktovať mená nového vedenia polície, neprijal by to.



Minister zopakoval, že sa bude meniť legislatíva týkajúca sa výberu, menovania a odvolávania policajného prezidenta. "Som pripravený na dôraznosť, ale nie som pripravený konať na výzvy ešte predtým, ako nastúpim do úradu," konštatoval.



Na otázku, prečo má verejnosť veriť, že práve Drucker je garanciou vyšetrenia všetkých závažných zistení Jána Kuciaka vrátane jeho vraždy, minister odvetil, že sa vie oprieť iba o svoje meno a doterajšiu prácu. "Ja som po tomto poste netúžil, ale aj z titulu následkov, ktoré hrozili, že by nebola zhoda na vláde, aj z titulu, že som verejnou osobou, pokladal som za povinnosť sa aspoň pokúsiť zmierniť aktuálnu situáciu," poznamenal.



Drucker tu poukázal na to, že keď vstupoval na ministerstvo zdravotníctva, nemal povesť odborníka ani v tejto oblasti. "A dokážem sa pozerať do zrkadla za to, čo sme urobili. Čo sa týka riadenia, tam si verím. Nemám v tomto prípade mesiace, ale dni a týždne, aby som preukázal, či som schopný, alebo nie," uistil.



Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak priznal, že Druckera osobne nepozná. "Môžem vychádzať len z jeho doterajšej práce. Ako minister zdravotníctva sľúbil obmedziť zisk zdravotných poisťovní a nestalo sa. Sľúbil zvýšenie platov sestrám a nič. Nevidím doteraz zásadné veci, ktoré by ma mohli naplniť dôverou, že s tým niečo urobí," povedal.



Krajniak si tiež nevšimol, že by Drucker počas rokov krízy na vnútre vyjadril nejaký názor a pomenoval ju. "Naopak, Roberta Kaliňáka (Smer-SD) bránil, odkázal mu, že má vydržať. Otázka teda je, či tu krízu vôbec reálne vidí. Tu treba situáciu riešiť, tu nepomôžu placebo efekty," vyhlásil opozičný poslanec, ktorý by Gašpara na Druckerovom mieste odvolal. Podľa jeho slov, ak to chce minister vnútra urobiť dobre, musí sa postaviť tým najmocnejším v štáte.



Minister upozornil, že je kedykoľvek pripravený sa postaviť s odpočtom svojej práce. "Plnenie Programového vyhlásenia vlády máme dobré. Vy ste si vybrali jednu časť z neviem koľkých úloh, ktoré splnené sú. Vládny program je na štyri roky a mal svoje priority. Sestrám sme zvýšili plat," podotkol.



Drucker sa nevyhol ani komentovaniu nahrávky s hlasom podobnom Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorá sa ani nedostala na analýzu. "Dal niekto podanie? Ak áno, treba sa pozrieť, čo s tým urobili. V prvom rade musia konať orgány v zmysle svojej pôsobnosti, ale snažiť sa musí aj spoločnosť," dodal.