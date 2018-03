T. Drucker: Nedisponujem informáciami o štátnom prevrate

O hrozbe štátneho prevratu nevie nič ani nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa tiež zúčastnil rokovania Bezpečnostnej rady SR.

Bratislava 28. marca (TASR) – Bezpečnostná rada SR v stredu nerokovala o tom, že na Slovensku sa udial pokus o štátny prevrat. Po zasadnutí vlády to uviedol to minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).



Ešte pred schôdzkou kabinetu sa v stredu uskutočnilo zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, podľa zverejneného programu členovia rady hovorili aj o vyhodnotení bezpečnostnej situácie v SR a vo svete. "Ja takú informáciu nemám," odpovedal Drucker na otázku, či sa zaoberali informáciou bývalého premiéra Roberta Fica.



Šéf Smeru-SD v utorok (27.3.) po zasadnutí koaličnej rady zopakoval, že na Slovensku sa udial pokus o prevrat s tým, že bude v najbližších dňoch hovoriť o niektorých súvislostiach. O štátnom prevrate, o ktorý sa údajne pokúšajú opozičné strany, hovoril Fico ako premiér počas nedávnej vládnej krízy, ktorú odštartovala smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.



"Ja som sa na túto tému vyjadril viackrát. Nemyslím si, že sme v súčasnosti v situácii, kedy by som mal pocit, že sme ovládaní nejakou treťou mocou. Nedisponujem takými informáciami, nezískal som ich ani z prostredia Bezpečnostnej rady," vysvetlil v stredu po vláde novinárom Drucker.



O hrozbe štátneho prevratu nevie nič ani nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa tiež zúčastnil rokovania Bezpečnostnej rady SR. "Ja nedostávam také podrobné správy ako pán premiér, možno vie viac. Ja zatiaľ takúto informáciu nemám," vysvetlil.



To, že riziko štátneho prevratu nebolo témou Bezpečnostnej rady, potvrdil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). "Neviem, prečo by som mal komentovať vyjadrenia pána Fica, pýtajte sa jeho, čo si myslí. Ja som sa svojho času vyjadril, že problémy, ktoré sú na Slovensku, sú naše vnútorné problémy," doplnil.