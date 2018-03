T. Drucker: S T. Gašparom sa stretnem v čo najkratšom čase

Na otázku, ako chce získať späť dôveru ľudí, Drucker odvetil, že sa ide oboznámiť so situáciou a pripraví legislatívu ohľadom zmeny spôsobu výberu, menovania o odvolávania policajného prezidenta.

Bratislava 22. marca (TASR) - Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) sa chce s policajným prezidentom Tiborom Gašparom stretnúť v čo najkratšom čase. Povedal to novinárom vo štvrtok po vymenovaní vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevie, koho odvolá a koho ponechá vo funkcii.



Drucker zopakoval, že sa najskôr oboznámi so situáciou, stretne sa s ľuďmi a až potom bude nejako konať. "Som pripravený na dôraznosť a konzekventnosť, aj personálnu. V priebehu dní sa ma pýtajte, k čomu prichádzam," odporučil.



Kiska v príhovore povedal, že sa s Druckerom zhodol na potrebe zmien v policajnom vedení. "Pán prezident dal vyjadrenie, ja som dal svoje. Ja chcem debatovať a som pripravený na dôraznosť. To je dané," uistil.



Na otázku, ako chce získať späť dôveru ľudí, Drucker odvetil, že sa ide oboznámiť so situáciou a pripraví legislatívu ohľadom zmeny spôsobu výberu, menovania o odvolávania policajného prezidenta. "Opätovne vyzývam kohokoľvek v Policajnom zbore, aby sa nebál oponovať autoritám, ktoré na nich môžu vplývať. Z pozície ministra ich vyzývam, aby sa nebáli odmietať vplyvy na vyšetrovací proces. Navrhnem anonymný spôsob nahlasovania," avizoval s presvedčením, že drvivá väčšina policajtov je slušná a charakterná.



Drucker zároveň informoval, že sa stretne aj s organizátormi verejných zhromaždení. "Samozrejme, chcem s nimi debatovať," dodal.