Drucker si váži rozhodnutie J. Valockého odstúpiť z funkcie šéfa NOÚ

Bratislava 5. apríla (TASR) - Exminister zdravotníctva a súčasný šéf rezortu vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) si rozhodnutie Jozefa Valockého odstúpiť z funkcie šéfa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave váži.povedal Drucker, ktorý Valockého minulý rok do funkcie nominoval.Bývalý šéf rezortu zdravotníctva minulý týždeň Valockého kritizoval. Povedal, že jeho nominácia do čela NOÚ nebola prospešnou. Situácia v onkologickom ústave sa podľa Druckera "po príchode pána Valockého zhoršila".povedal minulý týždeň Drucker.Ten Valockého vnímal vždy z manažérskeho hľadiska.vysvetlil exminister zdravotníctva. Valocký mal problémy s personálom aj v nitrianskej nemocnici. Za jeho šéfovania tam chýbali anestéziológovia.Valocký bol šéfom NOÚ od októbra 2017, vo štvrtok oznámil, že odstupuje. Svoje pôsobenie v onkologickom ústave ukončí ako generálny riaditeľ 30. apríla. V NOÚ sa mu búril personál, poukazoval na odchod odborníkov i odklad operácií. Situáciu hneď po nástupe riešila nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), žiadala od neho podpisy kľúčových lekárov, ktorými mal deklarovať, že sú ochotní zotrvať v NOÚ. Na vyriešenie situácie mu dala čas do konca tohto týždňa.