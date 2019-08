T. Drucker zbiera podpisy pre svoju stranu, založil web Dobrá voľba

Svoj tím mieni Tomáš Drucker predstaviť čoskoro. Má ísť podľa jeho slov o ľudí, ktorí majú nielen ambíciu, ale aj energiu a najmä skúsenosť.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker začína zbierať podpisy pre vznik jeho strany. Oznámil to na sociálnej sieti. Na registráciu strany potrebuje aspoň 10.000 podpisov.



"Je rozhodnuté, ideme do toho. Už tento týždeň začíname zbierať podpisy," napísal Drucker, ktorému v politike chýba normálnosť. "Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne. V politike by mali byť normálne aj program a dosahovanie skutočných výsledkov a to najmä tam, kde máme najväčší problém a kde je najväčší dlh voči spoločnosti," uviedol Drucker.



Svoj tím mieni predstaviť čoskoro. Má ísť podľa jeho slov o ľudí, ktorí majú nielen ambíciu, ale aj energiu a najmä skúsenosť. "Pretože som presvedčený, že nie len novosť, ale aj skúsenosť a schopnosti sú pre dobrú verejnú službu kľúčové," doplnil.



Drucker má webstránku nazvanú Dobrá voľba. Na nej zdôrazňuje potrebu spravodlivého zdravotníctva pre všetkých. Hovorí tiež o lepšom živote rodín a seniorov a riešiť chce aj regióny. Tie by mali byť podľa neho silné a fungujúce.



S Druckerom bude spolupracovať Tomáš Kuča, ktorý s ním spolupracoval už v Slovenskej pošte, na ministerstve zdravotníctva a doteraz pôsobil pri premiérovi Petrovi Pellegrinim. V súvislosti s Druckerovou stranou sa spomína aj Lucia Kurilovská, ale aj poslanci Národnej rady SR Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová.



Hovorilo sa aj o Pellegrinim, ale premiér tvrdí, že s Druckerom o spolupráci nehovoril. Priznal však, že v Smere-SD hovoria aj o jeho ďalšom fungovaní.