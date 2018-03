T. Gašpar: Odmietam skoršie varovania Talianov pred Kalábrijčanmi

Bratislava 2. marca (TASR) – Policajný prezident Tibor Gašpar popiera tvrdenia, že by slovenská polícia alebo prokuratúra už v roku 2014 dostali varovania o skupine Kalábrijčanov zatknutých vo štvrtok (1.3.) na Slovensku. Reaguje tak na medializované informácie, podľa ktorých talianska polícia "pred určitým časom" upozornila slovenskú políciu a medzinárodné orgány na túto skupinu.uviedol Gašpar vo videu na profile slovenskej polície na sociálnej sieti. Generálna prokuratúra podľa neho nedisponuje žiadnym dožiadaním ani žiadnou poskytnutou informáciou.zdôraznil Gašpar s tým, že boli to práve talianske zložky, ktoré niektoré žiadosti zo slovenskej strany vybavovali "veľmi pomaly a obsažne veľmi slabo."Potvrdzovať to má fakt, že keď vyšetrovateľ žiadal urgentne od talianskej strany ešte vo februári 2014 informácie o niektorých osobách, medzi nimi aj o Diegovi R., odpoveď dostala slovenská strana až v októbri 2015.podotkol Gašpar s tým, že buď ich mali a ich neposkytli, alebo ich naozaj nemali. Výroky talianskych prokurátorov o varovaní považuje za zavádzajúce.Agentúra ANSA s odvolaním sa na zdroje z prostredia talianskej justície vo štvrtok (1.3.) informovala, že talianska polícia "pred určitým časom" upozornila slovenskú políciu a medzinárodné orgány na skupinu Kalábrijčanov zatknutých tento týždeň na Slovensku. Bývalý taliansky prokurátor pre boj proti mafii Franco Roberti v piatok zase uviedol, že talianska prokuratúra varovala slovenské orgány pred "nebezpečným" rozšírením zločineckej skupiny 'Ndrangheta na Slovensko, napísala agentúra AP.povedal Roberti pre taliansky rozhlas.