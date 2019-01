PREMIÉR: T. GAŠPAR ODMIETA, ŽE BY DAL LUSTROVAŤ J. KUCIAKA

Správu aktualizujeme.

Bratislava 30. januára (TASR) - Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar odmieta, že by dal príkaz na lustrovanie novinára Jána Kuciaka v policajnej databáze. Informoval o tom v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní vlády.



O tom, či má zostať poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), v súčasnosti polemizovať nechcel.



Podľa P. Pellegriniho nemala komunikácia M. Glváča súvisieť s trestnou činnosťou



Zatiaľ sa javí, že komunikácia podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) nemala mať žiadny súvis s trestnou činnosťou Aleny Zs. Uviedol to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády s tým, že viac sa k tejto komunikácii vyjadrovať nebude.



"Teraz ho verejne popraviť a odsúdiť by sa mi zdalo nefér, potom by som musel odsúdiť a popraviť rad radom všetkých, ktorí si s ňou písali," doplnil Pellegrini na margo Glváčovej komunikácie s Alenou Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Glváč pred médiami vyhlásil, že komunikáciu s Alenou Zs. koordinoval s Vojenským spravodajstvom, ako aj s generálnym prokurátorom. Glváč je tiež členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Podľa predsedu výboru Eduarda Hegera (OĽaNO) by sa do vysvetlenia komunikácie nemal zúčastňovať na jeho zasadnutiach.