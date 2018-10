T. Jurík: Špekulanti sa zmocnili lekární a urobili z nich obchod

Ako dodal, na Slovensku je okolo 2200 lekární, v dvojnásobne väčšej Českej republike je ich okolo 2500.

Žilina 20. októbra (TASR) – Hlavným problémom slovenského lekárnictva je liberálna legislatíva, ktorá pretvára veľkú časť lekární zo zdravotníckych zariadení na obchod. Počas sobotného 19. Lekárnického kongresu to v Žiline povedal predseda predstavenstva Unipharmy, 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti a prezident Asociácie veľkých distribútorov liekov Tomislav Jurík.



„Špekulanti sa zmocnili lekární, otvárali nové lekárne a začali dirigovať odborný výkon lekárnického povolania len do polohy čistej komercie. Zvlášť je to problematika sieti lekární, kde je komercia a zisk na prvom mieste a starostlivosť o pacienta na druhom, treťom, štvrtom,“ zdôraznil Jurík.



Ako dodal, na Slovensku je okolo 2200 lekární, v dvojnásobne väčšej Českej republike je ich okolo 2500. „Optimálny počet lekární by malo stanoviť Ministerstvo zdravotníctva SR, mal by ich stanoviť štát. Na vytvorenie ambulancie, nemocnice či polikliniky je potrebný súhlas štátu. Lekáreň si môže otvoriť ktokoľvek, kto splní podmienky. Aj s kapitálom, ktorý je veľa razy nekalého pôvodu,“ skonštatoval Jurík s tým, že riešením problému je novelizácia legislatívy.



Podľa generálneho riaditeľa sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Petra Musila je počet lekární relatívny pojem. V Českej republike je podľa neho v priemere jedna lekáreň na 3500 obyvateľov, na Slovensku je to jedna lekáreň na 2500 obyvateľov. „Na Slovensku máme luxusné pokrytie lekárňami, pokrývame všetky oblasti a takmer všetky obce na Slovensku,“ priblížil Musil.



Ako dodal, v počte lekární na Slovensku problém nevidí. „Je daný zákon, ktorý hovorí, kto a akým spôsobom môže zriadiť lekáreň a dá sa povedať, že lekárnici sa správajú trhovo. To je výsledok toho, že máme 2078 lekární, čo je nad priemer v rámci Európskej únie. Ministerstvo ako regulátor tvorí legislatívu, my urobíme nejaký právny rámec a ten trh sa nejakým spôsobom zariadi. Niektorí tvoria kamenné siete, niektorí virtuálne a tí tradiční sa v zásade trápia v tom svojom podnikaní. Ale s tým ministerstvo nenarobí nič,“ doplnil Musil.



Podľa predsedu Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Štefana Zelníka (SNS) slovenskému lekárnictvu urobil zle bezbrehý liberalizmus. „Bezbrehý liberalizmus neprináša kvalitu ani odbornosť. Čím viac je lekární, tým viac sa marža, ktorú dostávajú lekárnici, rozdeľuje medzi ostatných. Na druhej strane ale nemôžeme populisticky povedať, že dobre, zmeníme zákon. Pretože sme v nejakom právnom stave a nemôžeme povedať majiteľovi lekárne, že nebude robiť lekárenskú starostlivosť,“ zdôraznil Zelník.



Ako dodal, môže sa vytvárať legislatíva na sprísnenie podmienok vzniku lekární, vychádzať sa však musí zo súčasného stavu. „Treba ísť najmä za kvalitou a odbornosťou a nie za počtami. Toto je vec lekárnickej komory, lebo oni to vidia zvnútra. Iniciatíva musí prísť od nich, aby tieto veci nevymýšľali úradníci na ministerstve,“ uzavrel Zelník.