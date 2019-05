Tabakový dym znižuje funkciu pľúc, pripomínajú odborníci

Fajčenie tabaku a pasívne fajčenie sú hlavné rizikové faktory vzniku tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Bratislava 31. mája (TASR) - Tabakový dym znižuje funkciu pľúc a jediným nádychom sa do nich dostanú stovky toxínov. "Deti, ktoré sa narodili fajčiarkam alebo ženám, ktoré boli vystavené tabakovému dymu v tehotenstve, majú vyšší predpoklad, že budú trpieť spomaleným rastom pľúc a zníženou funkciou pľúc," upozornili odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti piatkového Svetového dňa bez tabaku.



Doplnili, že chemikálie v tabakovom dyme počas kritického štádia vývoja plodu v maternici majú dlhodobý škodlivý účinok na pľúca. Užívanie tabaku je výrazný rizikový faktor viacerých zhubných nádorov a úmrtí.



V rámci aktivít Svetového dňa bez tabaku pracovníci jednotlivých regionálnych úradov poskytnú záujemcom merania oxidu uhoľnatého smokerlyzerom, vitálnej kapacity pľúc spirometrom a odporučia metódy na odvykanie od fajčenia.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolila pre tohtoročný Svetový deň bez tabaku heslá Nedovoľ, aby ti tabak vzal dych a Zvoľ zdravie, nie tabak. Upozorňuje tak, že tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu, teda aj takzvaných pasívnych fajčiarov. V dôsledku pôsobenia tabaku zomrie každý rok osem miliónov fajčiarov a milión pasívnych fajčiarov.



Fajčenie tabaku a pasívne fajčenie sú hlavné rizikové faktory vzniku tuberkulózy, rakoviny pľúc, astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Podľa údajov WHO môže byť viac ako 20 percent prípadov tuberkulózy vo svete spôsobených fajčením tabaku. Rakovina pľúc má podľa WHO na svedomí celosvetovo ročne 1,8 milióna úmrtí a fajčiari majú v porovnaní s nefajčiarmi 22-krát vyššie riziko toho, že ochorejú na rakovinu pľúc. WHO odhaduje že v súčasnosti 235 miliónov ľudí trpí astmou a približne jedno z deviatich úmrtí na astmu môže spôsobiť fajčenie tabaku. Na svete žije viac ako 251 miliónov ľudí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Choroba sa vyvinie u jedného z piatich fajčiarov a takmer polovica úmrtí na ňu sa pripisuje fajčeniu.



V rámci Svetového dňa bez tabaku Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok vypraví z Bratislavy do Žiliny a späť takzvaný vlak zdravia. Pôjde o pravidelné spoje RR 705 Vršatec, ktorý odchádza z Hlavnej stanice Bratislava o 9.13 h, a RR 712 odchádzajúci zo Žiliny o 12.20 h. V oboch spojoch vo vozni číslo 6 nájdu cestujúci kupé, ktoré sa na niekoľko hodín zmení na pojazdnú pľúcnu poradňu. Pneumológ Daniel Paulovič im odmeria množstvo oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a obsah kyslíka v krvi. Všetkým fajčiarom poskytne bezplatné odborné poradenstvo pri odvykaní.



"Prestať bez pomoci odborníkov dokáže len päť až desať percent fajčiarov," hovorí Paulovič. "Táto závislosť skracuje život o päť až 25 rokov. Vo svete jej aktívne holduje 1,3 miliardy ľudí a každých osem sekúnd zomrie jeden fajčiar," uviedol lekár. "Na jedno euro zisku z predaja tabakových výrobkov pripadnú tri eurá vynaložené na liečbu ochorení zapríčinených fajčením," dodal.



ÚVZ SR od mája 2016 prevádzkuje Linku pomoci na odvykanie od fajčenia na čísle 0908 222 722. Od začiatku jej pôsobenia poskytli odborní pracovníci rady a pomoc takmer 2200 volajúcim. 70 percent volajúcich boli muži a priemerný vek volajúcich bol 34 rokov. ÚVZ tvrdí, že každý záujemca dostane na linke bezplatné odborné poradenstvo o náhlom alebo postupnom odvykaní.