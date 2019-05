Takto sme volili v doterajších voľbách do Európskeho parlamentu

2004 - prvé voľby do EP

Dňa 13. júna 2004 sa uskutočnili na Slovensku voľby do Európskeho parlamentu (EP). Boli to na našom území historicky prvé voľby poslancov do EP.



V 50 volebných obvodoch bolo zapísaných do voličských zoznamov 4.210.463 občanov. K volebným urnám prišlo a hlasovacie obálky prevzalo 714.508 z nich, čo predstavovalo 16,96-percentnú účasť. Občania odovzdali 701.595 platných hlasov.



SDKÚ získala vo voľbách 17,09 percenta (119.954 hlasov), ĽS-HZDS 17,04 percenta (119.582 hlasov), Smer-SD 16,89 percenta (118.535 hlasov), KDH 16,19 percenta (113.655 hlasov) a SMK 13,24 percenta (92.927 hlasov).



SDKÚ tak obsadila v Európskom parlamente tri kreslá, podobne ako ĽS-HZDS, Smer-SD a KDH. SMK získala dve kreslá.



SR v EP zastupovalo 14 poslancov: Milan Gaľa, Zita Pleštinská, Peter Šťastný (SDKÚ), Peter Baco, Irena Belohorská, Sergej Kozlík (ĽS-HZDS), Monika Beňová, Miloš Koterec, Vladimír Maňka (Smer-SD), Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Anna Záborská (KDH), Edit Bauer, Árpád Duka-Zólyomi (SMK).



Najviac poslancov, až osem, pôsobilo vo frakcii Európskej ľudovej strany (poslanci zvolení za SDKÚ-DS, KDH a SMK - Gaľa, Pleštinská, Šťastný, Hudacký, Mikolášik, Záborská, Bauer a Duka-Zólyomi). Traja poslanci zvolení za Smer-SD boli členmi Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (Flašíková Beňová, Koterec, Maňka). Traja poslanci z ĽS-HZDS pôsobili ako nezávislí (Baco, Belohorská, Kozlík).

2009 - druhé voľby do EP

Dňa 6. júna 2009 sa uskutočnili na Slovensku druhé voľby do Európskeho parlamentu.



Volebná účasť sa vyšplhala na 19,64 percenta (platný hlas odovzdalo 826.782 občanov), čo bolo najmenej v celej EÚ.



Víťazom eurovolieb sa na Slovensku stala so ziskom 32,01 percenta hlasov strana Smer-SD (264 722 hlasov). Na druhom mieste skončila SDKÚ-DS s 16,98 percentami (140.426 hlasov), tretia SMK získala 11,33 percenta (93.750 hlasov) a štvrté KDH malo 10,87 percenta (89.905 hlasov). ĽS-HZDS získalo 8,97 percenta (74.241 hlasov) a SNS 5,55 percenta (45.960 hlasov).



Smer-SD tak mal v EP päť poslancov z celkovo 13 slovenských zástupcov, SDKÚ, SMK a KDH po dvoch mandátoch. Po jednom kresle obsadili ĽS-HZDS a SNS.



Slovensko v EP zastupovali Monika Flašíková Beňová, Monika Smolková, Katarína Neveďalová, Boris Zala a Vladimír Maňka (všetci Smer-SD), Eduard Kukan a Peter Šťastný (obidvaja SDKÚ-DS), Anna Záborská a Miroslav Mikolášik (obaja KDH), Edit Bauer a Alajos Mészáros (obaja SMK), Jaroslav Paška (SNS) a Sergej Kozlík (ĽS-HZDS).



Šesť slovenských zástupcov pôsobilo vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP) - išlo o poslancov zvolených za SDKÚ-DS, KDH a SMK (Kukan, Šťastný, Záborská, Mikolášik, Bauer, Mészáros). Piati poslanci zo Smeru-SD pôsobili vo frakcii Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D) - Flašíková Beňová, Smolková, Neveďalová, Zala a Maňka. Zástupca SNS Paška bol členom Skupiny Európa slobody a demokracie a poslanec Kozlík z HZDS sa pričlenil k Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE).

2014 - tretie voľby do EP

Dňa 24. mája 2014 sa uskutočnili v poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu. Zúčastnilo sa na nich rekordne málo ľudí. Pri účasti 13,05 percenta odovzdalo platný hlas 560.603 občanov.



Víťaznou stranou bol Smer-SD so ziskom 24,09 percenta (135.089 hlasov), KDH malo 13,21 percenta (74.108 hlasov). Nasledovali SDKÚ-DS - 7,75 percenta (43.467 hlasov), OĽaNO - 7,46 percenta (41.829 hlasov), Nova-KDS-OKS - 6,83 percenta (38.316 hlasov), SaS - 6,66 percenta (37.376 hlasov), SMK-MKP - 6,53 percenta (36.629 hlasov) a Most-Híd - 5,83 percenta (32.708 hlasov).



Smer-SD tak získal štyri mandáty, KDH a SDKÚ po dvoch, OĽaNO, Nova-KDS-OKS, SaS, SMK-MKP a Most-Híd po jednom mandáte.



Trinásť miest slovenských europoslancov v Európskom parlamente obsadili: Maroš Šefčovič (po odchode na post eurokomisára ho vystriedala Monika Smolková), Monika Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka (všetci Smer-SD), Anna Záborská, Miroslav Mikolášik (obaja KDH), Ivan Štefanec, Eduard Kukan (obaja kandidovali za SDKÚ-DS, neskôr z nej Kukan vystúpil, Štefanec vstúpil do KDH), Branislav Škripek (OĽaNO), József Nagy (Most-Híd), Richard Sulík (SaS), Pál Csáky (SMK-MKP) a Jana Žitňanská (Nova-KDS-OKS).



Najviac, šesť slovenských europoslancov opäť pôsobilo v Klube Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov). Ide o poslancov zvolených za SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd a SMK-MKP (Kukan, Štefanec, Mikolášik, Záborská, Nagy, Csáky)



Štyria poslanci zvolení za Smer-SD boli členmi Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (Beňová, Maňka, Zala, Smolková).



Napokon v klube Európskych konzervatívcov a reformistov pôsobia Žitňanská, Škripek a Sulík (pôvodne bol členom frakcie ALDE).



Bratislava 21. mája (TASR) - V sobotu 25. mája sa uskutočnia na Slovensku v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu (EP).EP je nadnárodnou parlamentnou inštitúciou Európskej únie (EÚ) a spolu s Radou EÚ a Európskou komisiou (EK) tvorí tzv. inštitucionálny trojuholník Únie.Je jedinou inštitúciou EÚ volenou priamo občanmi, na rozdiel od národných parlamentov však nemá výhradnú zákonodarnú moc. Vo väčšine oblastí prijíma legislatívu spolu s Radou EÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov národných vlád. Spoločne s ňou schvaľuje aj rozpočet EÚ a kontroluje Európsku komisiu.Národné parlamenty pôvodne do europarlamentu nominovali poslancov z vlastných radov. V roku 1979 sa uskutočnili prvé priame voľby a odvtedy si svojich europoslancov každých päť rokov volia občania členských štátov v európskych voľbách. Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 a od tohto roku sa zúčastňuje na voľbách do EP.TASR prináša výberový prehľad výsledkov doterajších volieb do EP v SR.