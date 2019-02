Talianska televízia zverejnila zábery zo sledovania J. Kuciaka

Na prípade na Slovensku niekoľko dní pracovala známa talianska novinárka, odborníčka na mafiu Maria Grazia Mazzola.

Bratislava 2. februára (TASR) - Talianska televízia Rai 1 zverejnila v piatok (1.2.) v noci prvé a nové zábery zo sledovania novinára Jána Kuciaka pred jeho smrťou. Na prípade na Slovensku niekoľko dní pracovala známa talianska novinárka, odborníčka na mafiu Maria Grazia Mazzola. Informuje o tom Denník N.



"Fotografie, ktoré sme získali, dokazujú, že Ján Kuciak bol predtým, ako ho vo februári zavraždili, sledovaný a špehovaný," uviedla novinárka. Kuciaka pred vraždou podľa Denníka N sledoval bývalý novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Peter Tóth. Po zadržaní Aleny Zs. obvinenej z objednania vraždy sa prihlásil na polícii a začal s ňou spolupracovať ako utajený svedok. Odovzdať jej mal aj tieto fotografie. Okrem Kuciaka mal sledovať na pokyn Mariana K. aj ďalších novinárov.



Tóth podľa denníka vypovedal, že Marian K. si ho najal na sledovanie novinárov preto, aby zistil, či nerobia niečo zlé, za čo by ich potom mohol verejne diskreditovať. "Zo záberov je však zrejmé, že dokumentujú bežný Kuciakov deň. Sú urobené na autobusovej zastávke, keď ide Kuciak do alebo z práce, alebo pred redakciou Aktualít. Vyzerá to preto skôr, že niekto mapoval jeho denný režim," tvrdí Denník N.



Novinárka v reportáži upozorňuje, že Kuciak robil na kauze pozemkov na východnom Slovensku, ktorá je prepojená aj s talianskou mafiánskou skupinou 'Ndrangheta, a zaoberal sa aj Marianom K.



Peter Bárdy, šéfredaktor Aktualít, kde Kuciak pracoval, tvrdí, že "Kuciak bol nebezpečnejší ako polícia a Marian K. si to uvedomoval".