Talianski karabinieri zachránili stovky psov pašovaných zo Slovenska

Bolzano 19. apríla (TASR) - Talianska vojenská polícia podnikla zásah proti zločineckej organizácii, ktorá pašovala do tejto krajiny psy zo Slovenska, aby ich predávala s vysokým ziskom. Obchodníkom odobrala celkove 237 psov rôznych plemien, z ktorých väčšina patrí v súčasnosti k tým najvyhľadávanejším, informoval vo štvrtok spravodajský portál Südtirol News.



Operácia tzv. karabinierov, ktorá bola zavŕšená ešte v utorok, niesla príznačný názov Crudelia, čo je meno ženy nepriateľskej ku psom, vystupujúcej v talianskej verzii známeho amerického filmu 101 dalmatíncov.



Podľa portálu bola "Crudeliou" v tomto prípade 29-ročná Češka žijúca v severotalianskom meste Reggio Emilia, ktorá stála na čele zločineckej skupiny spolu so svojím 37-ročným manželom pochádzajúcim z Neapola. Do nezákonného obchodovania s čistokrvnými psami bol zapojený aj otec uvedenej ženy s bydliskom v Česku.



Skupina sa informovala na internete o cenách, za ktoré sa predávajú psy obľúbených plemien, a následne si zaobstarala zodpovedajúce zvieratá v slovenskej Nitre. Psy vrátane mnohých šteniat prepravovala do severného Talianska v tých "najnedôstojnejších" podmienkach.



V krajine určenia psy predávali koncovým zákazníkom prostredníctvom veľkoobchodníkov. V záujme zvýšenia ceny psom okrem iného vystavovali falošné rodokmene. Priekupníci týmto spôsobom zarobili za rok približne pol milióna eur.



Karabinieri začali svoje vyšetrovanie v roku 2017 po tom, ako pri cestných kontrolách zhabali dokopy 129 šteniat. Ďalších 108 psov odobrali pri následných domových prehliadkach.



Voči spomínanej dvojici boli vznesené obvinenia z rôznych trestných činov vrátane vytvorenia zločineckej skupiny na účely nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami. Vyšetrovatelia začali konanie aj voči ďalším 11 osobám s bydliskom v talianskych mestách Bergamo, Monza, La Spezia, Piacenza, Ravenna a Grosseto. Po otcovi obvinenej Češky, ktorý sa zdržiava na neznámom mieste, bolo vyhlásené pátranie, uviedol portál Südtirol News.