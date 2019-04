TASR inovovala internetovú aplikáciu Kalendárium

Inovovaná aplikácia je responzívna, umožňuje prezeranie obsahu aj na mobilných telefónoch a tabletoch.

Bratislava 18. apríla (TASR)- TASR uviedla nové funkcionality internetovej aplikácie Kalendárium. Inovovaná aplikácia je responzívna, umožňuje prezeranie obsahu aj na mobilných telefónoch a tabletoch.



„Aplikácia má prehľadnejší a praktickejší systém kategorizácie podujatí, ktorý umožňuje vyhľadávanie domácich, ekonomických, zahraničných, športových a kultúrnych podujatí, prípadne ich kombinácií v stanovených časových obdobiach. Novinkou je, že sa databáza automaticky obnovuje každých päť minút, takže každý klient získava najčerstvejšie informácie krátko po ich zadaní do systému dispečingom TASR," povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Kalendárium je aplikácia, v ktorej sú všetky očakávané udalosti doma, v zahraničí, športe, ekonomike i spôsob, akým ich TASR zaznamenáva, to znamená formou textu, zvukového záznamu, fotografií, videa alebo živého prenosu. Umožňuje filtrovanie udalostí podľa kategórií a ponúka ich prehľad aj na dni a týždne dopredu.



Možnosti prihlásenia sa do aplikácie zostávajú pre používateľov nezmenené, a to cez klientsku zónu TASR v zozname servisov a kliknutím na Prehľady. Ďalšou možnosťou je priamy vstup do Kalendária na hlavnej stránke TASR.