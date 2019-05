TASR vydá v júni sériu reportáží o tradičných remeslách na Slovensku

Prehľad reportáží o remeslách na Slovensku v júni 2019:

2. júna – Etnologička Katarína Nádaská o tradičných remeslách



3. júna – V Novej Vieske pokračujú v rodinnej tradícii výroby striech z trstiny



4. júna – Na lazoch nad Krupinou stále vyrábajú medené kotlíky pre pálenice



5. júna – Trnavský kat bol zamestnancom mesta



6. júna – Tkanie kobercov patrí medzi oživené remeslá v Strečne



7. júna – V Medzeve koncom 19. storočia fungovalo viac ako 100 hámrov



9. júna – Šitie krojov a folklórnej obuvi sa teší veľkému záujmu



10. júna – Karetkovaniu sa na hornej Nitre stále venuje jedna remeselníčka



11. júna – Brezovských garbiarov preslávil sváko Ragan



12. júna – Kožušníčka z Novej Bane šije a opravuje krojové kožúšky od detstva



13. júna – Na severnom Spiši drotárstvo nevymrelo



14. júna – Hrnčiarstvu na Gemeri sa už venuje len jediná žena



16. júna – Výrobca historických zbraní a šperkov nevyrába „iba“ repliky



17. júna – Rodina Beniačovcov zachováva tradíciu výroby modrotlače



18. júna – História košických gombikárov siaha do 17. storočia



19. júna – Modrotlač má v Párnici dlhú tradíciu



20. júna – V Trenčíne stále pôsobí garbiar Jozef Ďuráči



21. júna - Tradičné tkanie na stave sa zachovalo na východe Slovenska



Bratislava 31. mája (TASR) - Vznik remesiel možno datovať do čias, kedy sa človek naučil používať svoje ruky. Opracovávanie kameňa, dreva, kostí, kožušín, ktoré bolo oddávna neodmysliteľnou súčasťou života, postupne prerastalo do remeselnej špecializácie, manufaktúr až po modernú produkciu.Tradičné slovenské remeslá súviseli predovšetkým s poľnohospodárskym charakterom krajiny a spôsobom obživy tunajšieho obyvateľstva. Boli tu remeslá, ktoré museli ovládať všetci hospodári, aby dokázali zabezpečiť chod gazdovstva. Na druhej strane tu však boli aj také, ktoré sa nedokázal naučiť každý a preto sa na ne špecializovali nadaní jednotlivci.Postupom času, vznikom modernej výroby a používaním nových materiálov mnohé z týchto remesiel zanikli a nahradila ich priemyselná produkcia. Niektoré sa však aj po rokoch podarilo obnoviť a majstrovstvo ľudí schopných pretvárať veci svojimi rukami prerástlo do umenia.Tlačová agentúra Slovenskej republiky v rámci edície Seriál prinesie v mesiaci jún sériu reportáží o remeslách, ktoré boli typické pre Slovensko. Materiály budú zverejňované v spravodajskom servise každý deň okrem soboty vždy o 9. hodine.