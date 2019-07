Technické univerzity chcú viac podporovať mladých ľudí

Ruzena Bajscy si myslí, že slovenskí študenti sú dobrí a majú na to, aby spolupracovali s medzinárodnými univerzitami, problémom sú však podľa nej vždy peniaze.

Bratislava 30. júla (TASR) – Technické univerzity na Slovensku chcú viac podporovať mladých ľudí, aby spolupracovali so slovenským priemyslom a vracali sa zo zahraničia domov. Povedali to zástupcovia technických univerzít na Slovensku na utorkovej diskusii v Bratislave s profesorkou Kalifornskej univerzity v Berkeley Ruzenou Bajcsy.



„To, čo možno potrebujeme najviac, je podporiť mladých a spojiť sa viac s priemyslom, aby si v priemysle uvedomili, že ani oni bez toho výskumu nemôžu rozumne fungovať, keď chcú byť špičkoví,“ uviedla dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Mária Bieliková.



Podľa prorektora pre medzinárodné vzťahy Žilinskej univerzity v Žiline Jozefa Ristveja je dôležité, aby sa podporovali mladí ľudia a univerzity, na ktorých sa robí výskum. „Podľa môjho názoru už máme dobrú infraštruktúru, vytvorili sme vedecké parky a priemyselné centrá. Teraz potrebujeme podporiť hlavne mladých ľudí, ktorí tam budú na prístrojoch robiť. To by mal byť náš cieľ,“ skonštatoval Ristvej.



Ruzena Bajscy si myslí, že slovenskí študenti sú dobrí a majú na to, aby spolupracovali s medzinárodnými univerzitami, problémom sú však podľa nej vždy peniaze. „Študenti musia pracovať tvrdo, učiť sa základné veci v matematike, fyzike, učiť sa veľa a hlavne v mladom veku, a byť pripravení učiť sa celý život. Učiť sa anglický jazyk a ako posledné byť kreatívni, neopakovať sa,“ zdôrazňuje Bajscy.



Bajscy vedie program spolupráce Žilinskej univerzity s univerzitou v Berkeley, ktorý sa začal v roku 2017 pri príležitosti oficiálnej návštevy exprezidenta Andreja Kisku v USA. Bola tam podpísaná zmluva strategického partnerstva v oblasti inteligentných dopravných systémov.