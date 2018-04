Termín procesu s Jozefom M. nie je vytýčený

Trestná vec Jozefa M. bola vylúčená na samostatné konanie. V predmetnej veci bude rozhodovať senát NS SR v rovnakom zložení ako v prípade odvolania obžalovaných Patrika Pachingera a Dávida Brtvu.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Termín odvolacieho konania - verejného zasadnutia na Najvyššom súde SR (NS SR) s veľkopodnikateľom Jozefom M. v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest zatiaľ vytýčený nie je.



"Trestná vec Jozefa M. bola vylúčená na samostatné konanie. V predmetnej veci bude rozhodovať senát NS SR v rovnakom zložení ako v prípade odvolania obžalovaných Patrika Pachingera a Dávida Brtvu. Čo sa týka vytýčenia konkrétneho dátumu pojednávania, Najvyšší súd SR nie je viazaný žiadnymi lehotami," uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



NS SR v stredu 28. marca potvrdil verdikt prvostupňového súdu z roku 2015. Veľkopodnikateľa a hlavného obžalovaného Jozefa M. vylúčil NS SR na samostatné konanie, keďže je vážne chorý a minulú stredu ho polícia napokon na proces neeskortovala. Pachingera odsúdil na sedemročný trest a Brtvu zase na deväťročný trest odňatia slobody.



Podľa krátkeho zdôvodnenia rozhodnutia NS SR prvostupňový súd - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku rozhodol vo veci správne a správne vyhodnotil dôkazy. Teda NS SR sa v plnom rozsahu stotožnil s verdiktom ŠTS.



Pachinger však okamžite na trest odňatia slobody nenastúpil, keďže bol po operáciách oboch očí a je práceneschopný. On ako jediný z troch obžalovaných sa na verejnom zasadnutí v stredu zúčastnil. Brtva sa údajne nachádza v Čechách a tiež do väzenia nenastúpil.



NS SR mu nechal mesačnú lehotu, aby si povybavoval svoje náležitosti a potom nastúpil na výkon trestu. Pokiaľ by tak neurobil, bol by stíhaný políciou.



Rozsudok nad Jozefom M. a spol. v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest vyniesol ŠTS v Pezinku 21. októbra 2015. ŠTS vtedy odsúdil Jozefa M. na trest odňatia slobody na deväť rokov, Brtvu taktiež na deväť rokov a Pachingera na sedem rokov. Súd ich uznal za vinných zo spáchania trestného činu podvodu spolupáchateľstvom. Prvostupňový súd taktiež uložil peňažný trest vo výške 5000 eur pre obžalovaných Brtvu a Pachingera.